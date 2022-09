Luca Guadagnino habla de la segunda parte de ‘Call me your name’... ¿Sin Armie Hammer?

Está claro que Call me by your name fue todo un éxito. Tanto la crítica como el público se rindió a la adaptación de la novela de André Aciman, y que el escritor publicara una segunda parte solo provocó un aluvión de preguntas referidas a lo mismo: ¿Habría segunda parte?

Todo parecía apuntar que no, aunque ahora unas palabras de Luca Guadagnino han reavivado la posibilidad de que finalmente sí suceda. Al ser preguntado por el medio estadounidense Indiewire, la respuesta ha dejado claro que él sí está dispuesto a retomar el proyecto, aunque tal vez con unas diferencias sutiles.

Según ha contestado el director, sí que se centraría en retomar al personaje de Timothée Chalamet; aunque no en la tesitura mostrada en la película que ganó un Oscar a Mejor guion adaptado. Su primer apunte parece toda una declaración de intenciones: "Una secuela es un concepto americano".

Tal y como ha contado en el Festival de Telluride (Colorado), la trama de esta aún dudosa película sería "más como las crónicas de Elio, las crónicas de este joven chico convirtiéndose en un hombre", contestaba dejando claras sus intenciones. De hecho, concluía con un contundente "es algo que quero hacer".

Para los lectores de Aciman, esta idea les sonará algo descabellada. Encuéntrame -la novela que actúa como continuación de Llámame por tu nombre- cuenta la historia de tres personajes, resolviendo el futuro de Elio, el de su padre y el de Oliver.

¿Estará Armie Hammer?

Hay que recordar que Armie Hammer aún está envuelto en la polémica de acusaciones que le han apartado de Hollywood; por lo que no sería descabellado pensar que este cambio también hubiese venido provocado por la situación por la que están pasando. Y si no, este cambio de argumento le vendría como anillo al dedo.

Está claro que los espectadores quieren ver cómo se resuelve la historia de amor de los dos personajes, que independientemente de su final, parece que esperan un buen desenlace. Que suceda o no, eso sí, aun es todo un misterio.