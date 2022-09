Violeta Mangriñán comparte el antes y el después de su último tratamiento estético postparto

Violeta Mangriñán está feliz y no solo por el nacimiento de su pequeña Gala que la tiene enamorada. Es que, además, tiene mucho trabajo para los próximos meses y le acaban de dar la buena noticia de que su nueva casa estará lista a finales de octubre en lugar de diciembre como le habían dicho.

Y encima, su recuperación post parto va viento en popa. “Hoy, después de casi 11 meses he podido hacerme de nuevo el masaje drenante en abdomen”, informaba en sus stories. Un tratamiento estético del que no ha dudado en mostrar el antes y el después y lo cierto es que el cambio es evidente.

Es un tratamiento al que solía recurrir antes de quedarse embarazada y al que tuvo que renunciar por razones obvias. Pero ha vuelto a recuperarlo y parece que le ha sentado muy bien.

En fase de recuperación

"Mi realidad un mes y medio después de dar a luz. Más sana que una pera, comiendo medianamente sano, sin cuidarme demasiado y, obviamente, sin hacer deporte…", resumía sobre su estado actual.

"Es mi cuerpo y así se ha comportado por sí solo. Siento si esto hiere alguna sensibilidad, probablemente si no me hubiese recuperado tan bien y mi realidad fuese otra sería más aplaudida y menos criticada", añade consciente de los que critican que su cuerpo apenas tenga señales de haber estado embarazada tan poco tiempo después de dar a luz, "¿qué es lo normal y quién lo dice?".

"Esta es mi realidad y por eso la comparto. El masaje drenante ha sido increíble, y eso que me lo han hecho flojito", aseguraba sobre su última visita al centro de estética. Ahora espera poder volver pronto, también, al ejercicio físico.

Violeta Mangriñán y el antes y después de su masaje drenante. / @violeta / Instagram

"La semana que viene me haré la valoración de suelo pélvico para ver si estoy lista para volver a entrenar. Si me dan el Ok volveré a mi rutina de deporte y alimentación saludable. Empezaré mi reto postparto para lograr mi mejor versión física. Me gusta mucho cuidarme, verme bien y llevar un estilo de vida saludable. Estoy deseando empezar", aseguraba.

Tiene tiempo para todo.