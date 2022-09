Carla Zaldívar, la ganadora de ‘Idol Kids’ deja claro el buen ojo (u oído) que tiene Ana Mena

Doce aspirantes luchaban por convertirse en el ídolo de la segunda temporada del programa presentado por Jesús Vázquez y Lara Álvarez. Finalmente había una ganadora gracias al voto popular: Carla Zaldívar. “Todos se lo merecen”, aseguraba la parte femenina de Camela antes de haberse desvelado su nombre.

Carla conquistó al público con su versión en español de I have nothing, de Whitney Houston. Y no solo al público, también al jurado, sobre todo a Ana Mena que no dudó en darle su ticket dorado. De ahí que fuera una de las que se abrazara con más emoción a ella cuando se convirtió en la ganadora de esta segunda edición del talent.

“Estoy tan orgullosa de ti. No te puedes imaginar cuánto de orgullosa estoy de ti. Te lo mereces tanto. Yo lo vi, tú eres un monstruo, tú eres una fuera de serie”, le decía.

Un concurso de lujo

Carla ha tenido un paso por el programa de escándalo. Ya en semifinales, cuando interpretó And I am telling you I'm not going, de Jennifer Hudson, dejó a todos con la boca abierta y puso a todo el mundo en pie. Los votos del público, en aquel momento, rozaron casi el 100%.

Para la final escogió el clásico que tantos artistas han interpretado, Feeling good. Una canción que le permitió demostrar cómo de grande es su potencia de voz y la capacidad que tiene para hacer unos giros que ni muchos adultos son capaces de hacer. Y todo con una técnica vocal impecable. Tanto jurado como público se quedaron atónitos y le dedicaron una gran ovación. La cara de Ana Mena lo decía todo.

Gran sorpresa profesional

Por eso, no extrañó a nadie que antes de convertirse en ganadora, recibiera una gran sorpresa. Jesús Vázquez le entregaba un sobre de parte del musical de Los chicos del coro que se estrenará próximamente en Madrid. Lo abría y leía el mensaje que había en su interior: “Nos complace informarte que has sido seleccionada para una audición privada”.

Está claro que el futuro de esta pequeña artista, convertida ya en un ídolo, es una realidad repleta de oportunidades.