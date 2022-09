Chanel aparece en la final de ‘Idol Kids’ con un mensaje para uno de los concursantes

“Un monstruo”. Así calificaban los compañeros de concurso a Jesús en la gran final de Idol Kids tras subirse al escenario e interpretar su canción rodeado por 25 músicos de una orquesta tocando en directo.

Para la final, y siguiendo la línea que ha seguido durante todo el programa, escogió un temazo de una de las divas de los ‘90, en esta ocasión el mítico I will always love you, de Whitney Houston. Algo que Omar Montes destacó tras su actuación. Le preguntó si no se atrevería con algo más urbano, a lo que el niño respondió, “lo que queráis, yo me atrevo con cualquier cosa”.

“Es una locura tu voz, todos los matices que tienes, la forma de cantar y lo bonito que lo haces, eso de verdad, a mí me gustaría que me lo ensañases para ser como tú el día de mañana”, le decía Montes. “Cantar con una orquesta es una de las cosas más difíciles que existen, no sé si tú lo sabes, eres un maestro tío, eres brillante”, le expresaba Ana Mena.

Algunos de los que aspiraban a ganar la edición le consideraban a él como el ganador indiscutible. Se equivocaron porque finalmente, la elegida era Carla Zaldívar, pero está claro que cualquiera podría haberlo sido.

El que se quedaba sin palabras para valorar a Jesús era Dioni. “Ustedes díganme qué se le puede decir a una persona que es super dotada con la voz, ¿qué se le puede decir realmente?”, preguntaba al público. “Eres una estrella, disfruta el camino que tienes que yo creo que va para muy largo. Gracias por deleitarnos con tu arte, con tu voz y, sobre todo, con la personalidad que tienes siendo tan chiquitito”, acertó a decir finalmente.

La gran sorpresa

Después de palabras tan bonitas fue Jesús Vázquez el que se acercó a su tocayo para darle una sorpresa más. “Hablando de divas, tengo una sorpresa para ti. Atento a la pantalla a ver quién va a salir ahí”, le decía.

Y la que salió no fue otra que Chanel. “Hola Jesús, quería estar presente en un día tan importante para ti como es hoy porque quería decirte dos cosas. Una, que menudo vozarrón que tienes, menudos agudos más bonitos. Y dos, esa canción que acabas de cantar en la final la he cantado yo mil veces en el musical de El guardaespaldas y me ha traído muchísima suerte. Estoy segura y te deseo que te traiga mucha suerte a ti y muchas cosas bonitas. Te envió un besito super grande. Mucha mierda y espero que nos veamos pronto”, decía la que fue nuestra última representante de Eurovisión.