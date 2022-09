Ester Expósito se pasa al cine de terror con 'Venus'

Hace 4 años que pudimos ser testigos del salto a la fama de Ester Expósito con el estreno en Netflix de la primera temporada de Élite. Después de dar vida a Carla, "la marquesita", a lo largo de tres temporadas, la madrileña abandonaba el drama adolescente para entregarse a otros proyectos como actriz en busca de nuevos registros y seguir explorando su faceta como influencer.

En sus manos se encuentra el título de la actriz española más seguida en Instagram con 29 millones de fans, y en los últimos años hemos podido verla protagonizando la miniserie de Neflix Alguien tiene que morir, además de un papel secundario en la ficción Veneno, escrita y dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi.

Ahora, nuestra actriz más internacional, con permiso de Úrsula Corberó, protagoniza su primera cinta de terror de la mano del director Jaume Balagueró, que tiene el privilegio de inaugurar la próxima edición del Festival Internacional de Sitges. Además, la cinta del cineasta español forma parte de la competición oficial del Festival de Toronto, que tiene lugar este mes de septiembre.

El cartel de Venus

"Pronto vuelvo a contaros una historia, la historia de Lucía. Os confieso que me emociona y me pone nerviosa a partes iguales (o sea muuuucho). Va a ser un reencuentro muy especial y en cines, como a mi me gusta y quería que fuera" escribía Ester Expósito en una de sus últimas publicaciones de Instagram, donde daba a conocer el cartel de la película que protagoniza junto a Ángela Cremonte, Fede Aguado, Fernando Valdivieso y Magüi Mira.

La película llegará a las salas de cine el próximo mes de diciembre, concretamente el día 2, y cuenta con el guion de Balagueró y Fernando Navarro, que se inspiran en el relato de terror de Lovecraft 'Los sueños de la casa de la bruja' para contar la historia de Lucía, una chica que vivirá en un apartamento encantado situado a las afueras de Madrid.

A la espera de la llegada del tráiler oficial de la cinta de terror y su estreno en la gran pantalla, estamos encantados con el nuevo registro de la actriz, que pese haber tenido sus pinitos dentro del thriller y el drama adolescente, se enfrenta ahora a la crítica cinematográfica desde un ámbito desconocido hasta la fecha para ella: el miedo y el terror.