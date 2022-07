Los looks más 'Motomamis' del verano: este 2022 las 'celebrities' apuestan por el látex y la ropa motera

Motomami, el último álbum de Rosalía, es sin duda uno de los discos del año 2022. Con un sonido único que busca potenciar su voz y una puesta en escena inigualable, la artista catalana conquistó primero las listas de éxitos y después los escenarios. Pero no su éxito no ha quedado ahí.

Rosalía, además de un referente musical para muchos, es también una fuente de inspiración estética. Sus uñas, sus peinados, e incluso la estética pionera que ha utilizado en sus videoclips han ido cogiendo fuerza de la mano de diferentes diseñadores en los últimos meses, haciendo que, lo que hemos denominado como 'estilo Motomami', o lo que es lo mismo, de inspiración motera, se apodere del panorama internacional.

Y es que el látex y los demás tejidos sintéticos, las chupas y las gafas de sol de montar en moto son la moda del momento y, al igual que Rosalía hizo cuando creó Motomami, muchos más artistas y celebrities no han podido resistirse a ella.

Aquí te dejamos algunas muestras de ello con algunos de los mejores looks del verano que hemos encontrado en las redes sociales que van desde los bañadores metalizados que está luciendo Karol G en los respiros que se toma entre concierto y concierto hasta los total looks de Emilia Mernes que, aunque están inspirados en la estética Moto, más bien son para romper la noche.

1. Kylie Jenner

La modelo y empresaria Kylie Jenner es todo un icono de la moda y como tal, no ha fallado a la tendencia. Entre otros muchos looks de estética motera que ha lucido, el que hemos querido destacar es este: un minivestido de látex negro que realza su increíble silueta que la del clan Kardashian ha combinado con unos tacones de aguja, un bolso joya plateado y unas gafas de sol sin montura que aportan un toque urbano a su imagen.

2. Karol G

La segunda de esta lista es Karol G. La cantante colombiana también es un icono de la moda y este verano no ha dejado de lucir los bañadores del año: los de tejido metalizado. ¡Sin duda, súper Motomamis!

3. Ester Expósito

¿Quieres un look Motomami? Ester Expósito tiene varios. Entre ellos, este formado por un pañuelo negro, un top estilo cut-out y unos jeans anchos que aportan el toque urbano. Sin duda uno de los más grunge del verano.

4. Nathy Peluso

Nathy Peluso tampoco escapa a las modas. La cantante argentina afincada en nuestro país no está fallando a ningún festival este verano y en algunos conciertos la hemos podido ver luciendo looks de estética motera como este en el que combinó un increíble mono negro, gafas de sol estilo '00 y unos guantes de ciclista rojos.

5. Kim Kardashian

Igual que Kylie, Kim Kardashian también está luciendo este verano estética motera. De hecho, se ha hecho una sesión playera con casco incluido.

6. Dua Lipa

Y de EEUU a Reino Unido. Dua Lipa tampoco se ha resistido este 2022 a la estética motera y para muestra este total look negro con gafas estilo '00 XXL.

7. Anitta

La cantante brasileña Anitta también se ha sumado a la moda de los bikinis metalizados. Con este de Dolce & Gabanna dejó boquiabiertos a los vecinos de Sicilia y a todos los fans que la siguen en redes sociales. ¡Y es que no es para menos! ¡Está espectacular!

8. Emilia Mernes

El armario completo de Emilia Mernes podría incluirse en este artículo. La moda motera y de inspiración de los dos mil es lo suyo, y para muestra, este total look negro formado por un pantalón de cuero con costuras vistas, un cinturón de agujeros y un corsé imposible que realza su figura.

9. Chiara Ferragni

La diva de la moda italiana Chiara Ferragni también ha sacado su lado más rebelde este verano de 2022 para ir a la Paris Couture Week. Vestida al completo de Balenciaga la influencer acudió a los desfiles con un total look negro increíble.

10. Bad Bunny

El cantante puertorriqueño Bad Bunny siempre está a la moda y en esta ocasión no se ha quedado atrás. Así, con una falda escocesa y una chupa, lucía en un concierto de Buscabulla el pasado junio.

11. Jhay Cortez

Los tejidos sintéticos también son lo de Jhay Cortez, que con esta sesión para la que se vistió completamente de negro conquistó aún más a sus fans.

12. Rosalía

Como no, Rosalía no podía fallar en este listado de looks 'Motomamis' del verano. La creadora del concepto está luciendo un vestuario increíble en su gira en el que la inspiración motera es el centro. ¡Sin duda, estas botas son la máxima expresión del estilo 'Motomami'!