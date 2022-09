Así es Juan Alfonso Milán, el concursante de ‘Pesadilla en el Paraíso’ emparentado con el rey

¡Menudo casting se ha quedado para Pesadilla en el Paraíso! El nuevo reality de Mediaset presentado por Carlos Sobera y Lara Álvarez tiene un gran abanico de perfiles. Lo mismo vemos a influencers que a colaboradores, pasando por periodistas.

Pero no son los únicos perfiles, ¡ni mucho menos! Hay otros que no son tan conocidos, pero que seguro que dan mucho que hablar. Uno de ellos es Juan Alfonso Milán. Aunque su rostro no te suene, seguro que su linaje sí. Porque por sus venas corre sangre azul.

Juan Alfonso Milán es pariente de Felipe VI. ¿Y qué parentesco tienen? Son primos. Aunque en su caso no hacen mucho caso al refrán de “cuánto más primo, más me arrimo” y tienen cero relación entre ellos.

A pesar de eso, ¡sigue siendo una persona muy interesante que puede dar mucho juego en el concurso! Mediaset lo sabe bien y, repitiendo el patrón que tan bien les ha funcionado con Ignacio de Borbón en Supervivientes, ha querido volver a apostar por un familiar del rey.

Pero, ¿quién es Juan Alfonso Milán?

No es ningún secreto que Alfonso XIII era propenso a tener amantes. Aunque estuviese casado con Victoria Eugenia, el rey de España tuvo varias aventuras amorosas. Uno de estos escarces fue con Beatriz Noon: niñera y profesora de música de sus hijos.

De esta relación extramatrimonial nació Juana Alfonsa Milán: la abuela del nuevo concursante de Pesadilla en El Paraíso. ¡Todo queda en familia!

Trabaja como modelo

Su complexión delgada y alta llevaron a Juan Alfonso Milán a dedicarse al mundo de la moda. Concretamente a la profesión de modelo. Juan ha posado para algunas firmas de moda como Fred Perry o Armani.

En cuanto a su vida sentimental, Juan ha tenido una novia conocida en el universo Mediaset. Se trata de Paloma González Durántez. ¿No te suena su nombre? Fue una de las estilistas de Cámbiame (sí, la que tuvo la movida en directo con Natalia Ferviú). Además,es amigo de Pete Doherty: cantante británico y ex de Kate Moss.

Juan Alfonso cuida mucho su cuenta de Instagram, donde comparte algunos de sus trabajos como modelo. En esta red social también podemos ver una de sus grandes pasiones: viajar. Algo que hace mucho gracias a su profesión y que le permite vivir entre Londres, Copenhague y París.

Estamos deseando conocer un poquito más a este concursante. ¿Se convertirá en la nueva revelación de Mediaset?