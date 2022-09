Robbie Williams celebra 25 años de carrera en solitario con XXV

Mañana viernes saldrá a la venta XXV, el álbum con el que Robbie Williams celebra sus 25 años de carrera en solitario, que incluye hits interpretados junto a la orquesta holandesa Metropole. Una manera única de repasar lo que ha dado de sí la carrera de un artista al que conocimos junto a Take That.

El disco se lanzará hasta en 9 formatos distintos: vinilos de varios colores, CDs con distintas portadas y ediciones Deluxe que incluyen 3 canciones extra.

De momento ya hemos conocido las nuevas versiones sinfónicas de Angels, No regrets, Eternity o The road to Mandalay que nos han ayudado a repasar una carrera que ha dejado grandes éxitos a lo largo de estos años en los que ido forjando una carrera salpicada por varias polémicas que le han ido generando el calificativo de enfant terrible.

Seis de sus trabajos están incluidos en la lista de los 100 álbumes más vendidos de la historia en Reino Unido, su lugar de origen. Hasta ahora puede presumir de haber vendido más de 80 millones de discos en todo el mundo, y sumando.

Pero sus logros no se quedan ahí. En estos años ha conseguido 14 números uno y se ha convertido en el artista con más Brit Awards de la historia con un total de 18. De hecho, en 2019, lanzó un álbum navideño que llegó a ser #1 consiguiendo, así, igualar a Elvis Presley como artista en solitario con más álbumes número 1 en el Reino Unido.

Con peli y serie

25 años de carrera no es algo de lo que puedan presumir de ellos y de ahí que la celebración tenga que ser a lo grande. Junto al disco llegará el año que viene una serie documental de Netflix que hará un repaso por esta carrera. Lo dirigirá Michael Gracey (The Greatest Showman) que también está preparando una biopic de cara al 2023.

Sin duda, este fin de año y el que viene serán buenos momentos para el cantante que tiene mucho que celebrar. Y con lo polémica que ha sido siempre su vida, seguro que nos vamos a entretener mucho con él.