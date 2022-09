Omar Sánchez y Marina Ruiz, primera carpeta de ‘Pesadilla en El Paraíso’ con reacción de Raquel Lozano

Pesadilla en El Paraíso ha abierto sus puertas y ha recibido a sus nuevos granjeros que han tenido algunos obstáculos que superar para llegar al que va a ser su nuevo hogar en los próximos meses.

En grupos de cuatro, los concursantes, han llegado a la granja donde han ido conociendo a los animales de los que tendrán que encargarse y las instalaciones que les harán la vida un tanto complicada por la falta de comodidades. Aunque más de uno estaba encantado con lo que se ha encontrado porque se lo esperaba mucho peor.

Y llevan poco tiempo, pero el suficiente para encontrar los primeros feelings. Y si hay una pareja que promete, esa es la que forman Omar Sánchez y Marina Ruiz. El surfista parece dispuesto a seguir los pasos de su ex, Anabel Pantoja, y encontrar el amor en un reality.

Unas semanas antes empezó a conocer a Raquel Lozano, aunque ha dejado claro que entraba al programa completamente soltero. De ahí que ella se haya sentido traicionada al ver este primer acercamiento dentro de la granja. Y se ha desahogado en plató donde no ha dudado en arremeter contra Omar.

Primer acercamiento

Y mientras, él feliz en la granja, conociendo a Marina. “Yo te tenía a ti como una persona chula, imagínate. Digo, ‘esta es una chula que te cagas’”, le decía entre confidencias en la habitación. Y reconoce que se ha llevado una sorpresa para bien. “Le pasa a mucha gente. Yo siempre estoy riéndome”, replicaba ella.

“Al final transmites esa energía y a todos nos contagias, entonces, claro, la gente se divierte”, le argumentaba Omar. Y parece que alguno de sus compañeros se ha dado cuenta de esta conexión que han tenido.

La parejita también ha hablado de la pasión de Omar, los deportes acuáticos. Él ya le ha dado alguna lección de paddle surf y le ha corregido sus errores.

La opinión de sus compañeros

“Yo conozco muy bien a Marina y como dé con Omar y lo que es Omar, yo creo que va a ser una pareja… –y yo no me equivoco- como salgan de aquí juntos me apuesto mi cabeza en un picadero que Marina y Omar van a durar años, años y años”, aseguraba Patricia Steisy.

“Marina por Omar y Omar, yo creo, que también le hace tilín. Y yo creo que hacen, los dos, muy buena pareja, la verdad, porque yo los veo a los dos chavales buena gente, los veo a los dos que se miran así, con el ojito, un poquito pa’ arriba y pa’ abajo y digo, aquí va a haber tema”, añadía Israel Arroyo que también ha percibido algo.

Recordando el pasado

Y como era de esperar, Omar ha hablado de Anabel y de su ruptura con ella. Ha reconocido que no estaban bien cuando se casaron. “Nunca entendí el por qué te casas si estás al 60%”, aseguraba. “Todo lo que hicimos es real. Al final, yo me caso para separarme. No me hubiera casado. Es la vida, pero ahora estoy muy bien”, añadía.

Les contó a Dani García y Marina Ruiz que vio Supervivientes y fue consciente de lo que ocurría entre ella y Yulen. “Estoy viendo que es algo real y que tenía que superar. Te chocas con la realidad de que esa persona ya está con otra y ya está”.

También ha recordado que cuatro días antes de que ella se fuera a Honduras, estaban juntos. Aunque enterarse de que mientras a él le reprochaba su amistad con Alexia Rivas, ella estaba con el camarero sevillano y eso no le hizo mucha gracia.

Dani le ha planteado qué pasaría si a su salida de la granja se encuentra a Anabel otra vez soltera. “Soy una persona que, cuando a mí me hacen daño no volvería con esa persona. Antes me quiero yo que querer a esta persona”, reconocía antes de explicar lo mucho que ha llorado por otra. Eso sí, admite que ya no le atrae sexualmente por la decepción que se ha llevado con ella. Queda el cariño.

La reacción de Raquel Lozano

Y mientras, Raquel Lozano en plató, alucinando con todo. “La primera frasecita que ha dicho ya ha sido maravillosa, la de que cree que Anabel dentro de su reality de Supervivientes se aprovechó de él. Cosa que él ha hecho también conmigo. Estoy todavía buscando mi dignidad por el suelo a ver si la encuentro. Le he visto falsete”, decía en plató.

Respecto a su cercanía con Marina ha reconocido que le ha visto “en su salsa, con su modus operandi”. Alejandro Albalá y otros colaboradores han visto que pueden surgir cositas entre Omar y Marina, así que, ya tenemos primera carpeta del concurso, habrá que ver qué pasa ahora que Israel, el vidente de la edición, ha dicho que no va a tener suerte en su próxima relación.