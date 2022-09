Marina Ruiz, ¿quién es la nueva concursante de 'Pesadilla en el Paraíso'?

Los que no se pierden nada de lo que sucede en el universo Mediaset ya conocen a Marina Ruiz. Sin embargo, para los que solo se conectan a Telecinco por la noche, puede que esta joven que se ha unido al elenco de concursantes de la primera edición de Pesadilla en el Paraíso sea una completa desconocida; así que para acabar con todas las dudas respecto a su figura y a qué podemos esperar de su paso por el concurso, desde LOS40.com hemos recabado toda la información que los espectadores deben saber antes de aventurarse en el nuevo reality.

¡Aquí te lo contamos todo sobre ella!

1. De Jaén, pero con orígenes catalanes

Marina Ruiz Mora nació en Tarragona el 18 de mayo de 1994 pero ha vivido la mayor parte de su vida en Villanueva del Arzobispo (Jaén). Allí se ha criado y esta es la tierra que lleva por bandera. Tanto es así que en 2017 se presentó al certamen de belleza de Miss Mundo España representando a la provincia andaluza que la acogió cuando era un bebé de solo un año.

2. La fama le llegó con Mujeres y Hombres y Viceversa

La conocimos el año 2015 como pretendienta del programa Mujeres y Hombres y Viceversa, a donde acudió como pretendienta para al poco tiempo ganarse el trono y con él, la fama que ahora le permite ganarse la vida como creadora de contenido en las redes sociales, donde tiene más de 400.000 seguidores, y con su blog Sabor a mar en Mtmad.

Además, recientemente la hemos podido ver en los platós de Telecinco defendiendo a la que hasta hace bien poco era una de sus mejores amigas, Tania Medina, en su paso por la última edición de Supervivientes.

3. Estudió Turismo y se enamoró de Córdoba

Cuando Marina llegó a la televisión se encontraba estudiando la carrera de Turismo en Córdoba. Allí vivió durante unos años mientras compaginaba el grado universitario con un trabajo con el que ganar dinero para el que entonces era su gran proyecto: montar su propio negocio dentro de este sector.

Pese a que después se ha trasladado a Jaén y a Madrid en diversas ocasiones, para Marina Córdoba es su verdadera casa y justamente allí es donde reside en estos momentos y donde pretende comprarse un piso para establecerse definitivamente.

4. Es presumida y lo sabe

Marina Ruiz se ha definido en diversas ocasiones a sí misma como una mujer muy presumida, algo que, aunque en principio no tiene nada de malo, puede jugarle una mala pasada en la granja de Pesadilla en el paraíso si no sabe gestionar bien el hecho de que allí no hay comodidades y que tal vez, tampoco haya tiempo para dedicárselo al físico.

5. Ha protagonizado varias polémicas

Durante su trono en Mujeres y Hombres y Viceversa Marina tuvo que hacer frente a varias polémicas. Sin embargo, una de las más mediáticas le ha llegado ahora, cuando ha decidido hablar públicamente para reconocer que su amistad con Tania Medina ha llegado a su fin. Eso sí, lo ha hecho sin mojarse demasiado, sin nombrar a la canaria directamente y asegurando que, pese a que ha vivido "decepciones" en lo que se refiere a sus amistades recientes, desea que a la exsuperviviente le vaya muy bien en su nueva etapa. "Es verdad que después de Supervivientes no hemos tenido mucha conversación... y ahora pues ya menos", han sido las únicas palabras que ha pronunciado sobre Medina de forma directa.

6. Llega soltera a Pesadilla en el paraíso

Marina Ruiz llega a Pesadilla en el paraíso soltera y después de haber vivido el verano de su vida. Para ella, la reciente ruptura con Hugo Paz, con quien llevaba saliendo un tiempo, ha sido un golpe muy duro y gracias al verano ha podido recuperarse prácticamente al 100%. Durante los últimos meses la andaluza.