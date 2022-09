Gloria Camila y Pipi Estrada dejan patente su poca química con su enfrentamiento en ‘Pesadilla en El Paraíso’

Pesadilla en El Paraíso ha abierto sus puertas y nos ha permitido colarnos en la granja donde 16 famosos están intentando adaptarse al que será su casa las próximas semanas. Ya hemos visto los primeros acercamientos, pero también los primeros roces.

La tensión es palpable entre Pipi Estrada y Gloria Camila Ortega que no han comenzado con muy buen pie. Todo empezó cuando ella y Steisy estaban intentando meter a un burro dentro del recinto cerrado. Les ha costado porque no quería. Entonces ha llegado el periodista convencido de que iba a lograrlo sin mucho problema.

A la influencer no le ha sentado muy bien y finalmente ha sido ella la que ha conseguido mover al animal. “Entre burros os entendéis de puta madre”, aseguraba él intentando hacerse el gracioso.

Después, esa tensión se ha trasladado a la habitación. Pipi ha comentado que estuvo en la comunión de Gloria Camila y su hermano y ella ha reconocido que no se acuerda. Eso no le ha sentado bien al periodista que no ha dudado en echárselo en cara. “No te lo tomes como ‘no te acuerdas que estuve en tu comunión’, es, ‘no me acuerdo de nadie’. Tienes como la piel muy fina últimamente”, le reprochaba.

Sálvame en la granja

El tema ha derivado en Sálvame. Pipi le ha preguntado si le veía bien en el programa. “Yo lo que veo es que muchas veces habláis sin saber y dais por hecho cosas que no son”, reclamaba Gloria. La conversación ha derivado en cada uno defender su postura ante lo que sienten cuando hablan de Ortega Cano en el programa.

“Si la mujer de tu padre quiere terminar con esta historia, la termina en cero, coma, cero, pero por lo ambigua, por un lado, parece que sí, por otro, parece que no. ‘Vamos a ver, señores, no hay ningún problema. Este matrimonio está sólido. Este matrimonio continúa’, y ya está”, explicaba Pipi.

“¿Por qué os empeñáis en decir a la gente lo que tiene que decir y lo que no o cómo lo tiene que hacer?”, preguntaba Gloria. “Porque confunden a la gente”, respondía su interlocutor.

Ella, cansada del tema, pedía que dejaran de hablar de los problemas de su padre. “¿Tú crees que reste problema se puede solucionar?”, preguntaba el colaborador. “No te voy a contestar porque es que Sálvame no está aquí”, sentenciaba Gloria que acaba saliendo de la habitación.

“Pipi, no, no tienes razón”, le decía Israel Arroyo. “A Pipi le gusta mucho llamar la atención. Viene con las técnicas bastante claras y a ver qué puede sacar”, explicaba Gloria.

Y claro, las redes se han pronunciado posicionándose de uno u otro bando.

Habrá que ver cómo evoluciona esta relación que no ha empezado con buen pie.