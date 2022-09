Así recogen las portadas de los periódicos la muerte de la Reina Isabel II de Inglaterra

La Reina Isabel II de Inglaterra falleció el pasado jueves 8 de septiembre en su residencia de Balmoral (Escocia) rodeada de gran parte de su familia y de su hijo, el que es ya el nuevo rey del Reino Unido bajo el título de Carlos III.

Esta noticia, que ya se venía rumoreando desde las primeras horas del día, conmocionó a la sociedad británica y a todos los que, desde diferentes puntos del planeta, sienten fascinación por la corona británica y todo el protocolo y la ostentación que la rodean. Isabel II de Inglaterra era una icono mundial fuesen cuales fuesen los motivos, y como tal, la prensa nacional e internacional ha recogido su muerte en unas portadas que forman ya parte de la historia.

Aquí repasamos varias de ellas.

The Times y The Guardian: "A live in service"

Los periódicos británicos The Times y The Guardian recuerdan en su portada de este 9 de septiembre la misma fotografía de la coronación de la Reina Isabel II sobre la que en The Times escriben "A live in service", "Una vida sirviendo", en español.

Time: "The Queen"

La revista Time también ha publicado este viernes una portada dedicada a la defunción de la Reina Isabel II de Inglaterra. En este caso, han optado por una fotografía de una joven Isabel II completamente vestida de negro que han acompañado únicamente con las palabras "La reina".

The Sun: "We loved you Ma'am"

El tabloide The Sun también recuerda hoy a la reina de Inglaterra. En este caso, tiñe su portada y contraportada completamente de negro para recoger dos fotografías de la moncarca: al frente, una fotografía reciente y las palabras "La amamos señora".

Daily Mail: "Our hearts are broken"

Por su parte, el Daily Mail también ha recurrido a una fotografía antigua de la Reina de Inglaterra. En este caso, la figura de la monarca ocupa toda la primera plana de su edición de hoy junto a las palabras "Nuestros corazones están rotos".

The New York Times: "Queen and spirit of Britain"

El The New York Times también ha recogido en su portada la muerte de la Reina de Inglaterra. Desde Estados Unidos el medio le ha dedicado la parte principal de su primera plana y las palabras "Reina y espíritu de Gran Bretaña".

La Vanguardia

📸¡Buenos días! La portada de La Vanguardia hoy, 9 de septiembre.



👑Adiós a la reina Isabel II de Inglaterra. pic.twitter.com/9tBgl1mYCw — La Vanguardia (@LaVanguardia) September 9, 2022

En España la prensa diaria también se ha hecho eco de la noticia que ha atizado a la monarquía británica. La Vanguardia le dedica un gran espacio en su portada a una fotografía con fondo negro de Isabel II en el momento de su coronación que acompaña con la fecha de su nacimiento y defunción.

El País: "Muere Isabel II"

🗞 Muere Isabel II; Histórica subida de tipos de interés; El CGPJ obvia el plazo marcado en la ley para la renovación del Constitucional, en la #Portada de EL PAÍS este viernes 9 de septiembre



🔗 https://t.co/c6vZnxCVdl pic.twitter.com/jLcOvHzaks — EL PAÍS (@el_pais) September 8, 2022

El País también se ha hecho eco de la muerte de la reina. Con un solmene "Muere Isabel II" el periódico de Prisa dedica la parte superior de su primera plana a la defunción de la monarca con una fotografía reciente de la reina.

El Mundo: "La reina más grande, Isabel II"

☕️ ¡Buenos días!

📰 La portada de El Mundo, hoy con un especial sobre la Reina Isabel II pic.twitter.com/7z6kq8fKLj — EL MUNDO (@elmundoes) September 9, 2022

Por su parte, El Mundo también ha dedicado su portada a la noticia del día. Con las palabras "La reina más grande, Isabel II" y una fotografía de la coronación de la recién fallecida monarca, le dedica un puesto especial en su primera plana.