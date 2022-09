Todas las series que Netflix ha hecho sobre la Reina Isabel II de Inglaterra

La reina de Inglaterra ha muerto. La triste noticia de fallecimiento de la Reina Isabel II de Ingleterra a los 96 años ha dejado sin respiración al mundo después de que las informaciones de los expertos en la casa real británica apuntasen desde hace varios días a que la monarca se encontraba en una situación de salud complicada.

Su figura como soberana ha trascendido mucho más allá de sus fronteras. Durante muchos años, su implicación con la sociedad inglesa y con la Commonwealth hicieron de Isabel una de las figuras más populares del mundo. Incluso cuando la que fue su nuera, la también fallecida Lady Di, eclipsó su popularidad, la monarca continuó manteniendo una gran base de admiradores que, día a día, la acompañaron hallando su camino en el mandato.

Isabel II ha permanecido durante más de 70 años al frente de la Casa Real Británica, dejando un legado inigualable que, incluso muchos años antes de morir, el cine y las series recogieron en innumerables ficciones que trataban de retratar todo lo que ocurrí en los palacios de Buckingham, Windor y Balmoral, las dos residencias principales de la reina.

Aunque ya son muchos quienes conocen The Crown, un formato de Netflix que ha cosechado muy buenas críticas que después han avalado su audiencia, desde Los40.com hemos querido recopilar varios títulos más de Netflix para que, quienes quieran conocer un poco más sobre la vida de Isabel II a través de las series, sepan a dónde acudir.

1. The Crown (Netflix)

La primera serie de esta lista no podía ser otra que The Crown, la ficción de Left Bank Pictures y Sony Pictures Televisión para Netflix que enganchó a miles y miles de personas de todo el mundo a la historia de la vida de la reina de Inglaterra. En The Crown, protagonizada por Claire Foy, Oliva Colman y Imelda Staunton, todas en el papel de la reina Isabel II, se repasa la vida personal y publica desde el momento de su boda con el príncipe de Edimburgo en 1947 hasta principios del siglo XXI.

2. Los Windsor (Netflix)

The Windsors. / Netflix.

Quizá esta es la serie más divertida que se ha hecho nunca sobre la familia real birtánica. The Windsors, también de Netflix es una comedia que narra, desde un punto de vista totalmente desenfadado, cómo se ha enfrentado la Reina de Inglaterra y el resto de su familia a la exposición mediática. El reparto de Los Windsor está encabezado por Harry Enfield, Haydn Gwnyee y Hugh Skinner.

3. The Royal House of Windsor (Netflix)

The Royal House of Windsor. / Netflix.

Esta miniserie documental también es imprescindible si quieres conocer a la figura de la Reina de Inglaterra y solo estará disponible en Netflix hasta el próximo 29 de septiembre. Con declaraciones de expertos y personal cercano a los Windsor, este formato indaga en el cómo la familia real ha sobrevivido los últimos 100 años a innumerables crisis de diferente índole.

Bonus track - The Royals

The Royals se queda fuera de la lista de series sobre la Reina de Inglaterra, pero no queríamos dejar de nombrarla. Aunque esta ficción aborda la historia de una familia real británica que poco tiene que ver con la real, de hecho, en ella el título lo porta un monarca varón y no una mujer como ha sucedido en la realidad de Isabel II, esta serie resulta totalmente adictiva para los amantes del drama y las telenovelas.

En The Royals los creadores se inventan toda una familia real única y moderna que atraviesa por momentos tan duros como la muerte de un rey, la adicción a las drogas de una princesa e incluso se pone sobre la mesa un referéndum sobre la monarquía.