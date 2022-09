¿Por qué menciona Rosalía en ‘Aislamiento’ el cuadro de ‘La Japonesa’ de Claude Monet?

Rosalía ha lanzado Motomami +: la esperadísima reedición de su tercer álbum de estudio. Se trata de un auténtico regalo para los fans de la artista, quienes han cantado hasta quedarse afónicos las nuevas canciones en sus conciertos y por fin pueden escucharlas en calidad desde casa.

Uno de los temas más esperados era Aisalmiento. Desde que la artista lo interpretó por primera vez en el arranque del Motomami World Tour en Almería, los fans no dejaban de pedirle que la publicase en plataformas. Y es que la canción, que funciona como un mediotiempo perfecto, tiene una de las letras más potentes de la versión Deluxe del álbum.

La artista vuelve a hablar sobre uno de los temas principales de su disco Motomami: el otro lado de la fama. La canción empieza describiendo cómo tiene que salir del hotel para pasar desapercibida: “Hoodie y las gafas, así me acompañan tres. Me creo invisible, el coche tintao”.

Pero también habla sobre el propio aislamiento de la realidad que ha tenido que hacer para poder ser feliz. Y es que siendo una de las personas más famosas del momento no puedes salir a la calle como si nada: “Hay un muro entre yo y el mundo. No quiero que pienses que eso me da orgullo”.

Aunque, si hay una frase que ha cautivado a los oyentes es, sin duda, la de “es el imperio el que destruye la emperatriz que lo construye”. Un verso cargado de simbolismo que eriza la piel.

Pero si hay una referencia que nos ha llamado la atención de esta canción es la que hace a un famoso cuadro. Rosalía, que adora todas las facetas del arte, menciona un cuadro de Claude Monet. Se trata de La Japonaise. “La Japonaise", Claude Monet. Si está feliz, yo no lo sé”, dice la artista en un momento.

La Japonaise de Claude Monet / Monet

¿Y qué tiene que ver este cuadro impresionista de 1876 con Aislamiento de Motomami? Pues mucho más de lo que piensas. ¡Nosotros tenemos varias teorías! Estamos seguros de que la estrella española no lo ha mencionado solo por sonoridad. Te contamos nuestra teoría.

Rosalía es una versión de La Japonaise

En el cuadro de La Japonaise vemos a Camille Doncieux, la primera mujer de Monet, posando con un kimono rojo. La mujer aparece delante de pie delante de un tatami de estilo japonés y frente a una pared decorada de abanicos típicos del país.

Lo curioso de este cuadro es que sirve para reflexionar sobre la identidad cultural. Camille era morena, pero para vestirse con prendas japonesas decide usar una peluca rubia. Monet quería dejar claro que ni la protagonista del cuadro ni él pertenecen a esa cultura. Se trata de una joven europea homenajeando ese mundo lejano.

El pintor lo hace a través del gesto escogido para posar de Camille, está inspirado en aquellos que aparecen en las ilustraciones que retratan la danza tradicional japonesa.

¿Os suena de algo? Durante toda la carrera de Rosalía se le ha acusado de “apropiación cultural”. Cuando sacó El Mal Querer y Los Ángeles, la fusión del flamenco con otros géneros fue criticado por los sectores más cerrados de este género. Además, se le acusaba de usar simbología gitana sin formar parte de esta etnia. Lo que no mencionaban estas críticas es que la artista estudió flamenco durante muchos años para convertirse en una de las voces de una generación.

Una vez que se convirtió en una estrella internacional, Rosalía tuvo que lidiar con el debate de si era latina. En 2019, en una entrevista para Billboard, la joven respondió a todos estos comentarios para zanjar el tema:

“Es un tema delicado. Siempre trato de hablar de las referencias culturales que me han inspirado. Los artistas siempre se han visto influenciados por muchas culturas. Hoy en día, todas las culturas están conectadas y es algo precioso que merece ser celebrado. El flamenco y mi país siempre han estado conectados con Latinoamérica. Los cantes de ida y vuelta flamencos son un reflejo de eso: las milongas, la guajira, la colombiana. Son géneros considerados parte de la tradición flamenca, pero puedes sentir la presencia Latinoamericana en ellos".

Además, al igual que Camille en La Japonaise, Rosalía siente un gran amor por la cultura japonesa. Motomami está lleno de referentes visuales y sonoros del país oriental. Desde el videoclip de Candy hasta el sonido de Bizcohito, pasando por todo Chicken Teriyaki. Rosalía se siente como la mujer de aquella pintura. Y es que, 150 años después, la cultura no ha cambiado tanto. Solo ha evolucionado.