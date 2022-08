10 momentazos de Rosalía en su Motomami World Tour por España

Este lunes, 1 de agosto, Rosalía dio su último concierto programado en España de su Motomami World Tour. Después de un mes recorriendo la geografía española a través de doce shows, la cantante termina la primera etapa de su tour mundial.

La última parada española de Rosalía fue Mallorca. Tras pasar por Almería, Granada, Sevilla, Málaga, Madrid, Valencia, Barcelona, A Coruña y Bilbao, Rosalía puso rumbo a la ciudad balear, donde aprovechó para rodar el videoclip de Despechá. ¡Esta chica no pierde ni un solo segundo!

Su Motomami World Tour por España, cuya emisora oficial ha sido LOS40, nos ha regalado grandes momentazos que ya forman parte de la historia Motomami. Nosotros hemos recopilado diez que nos han marcado.

Despechá

Despechá se ha convertido en una de las canciones del verano. Desde que la catalana la estrenó en exclusiva en el arranque de gira en Almería, el tema no ha dejado de dar que hablar. ¡Y eso que no salió en las plataformas hasta el pasado jueves 28 de julio! Veinte días después de que la cantase por primera vez.

Este mambo con toques urbano se ha convertido en una de las canciones del verano y todo gracias a la viralidad de los vídeos que los fans grababan del concierto. Despechá, que ya ha hecho historia en las plataformas de streaming, es algo que los fans han visto nacer en el Motomami World Tour. Y eso es una auténtica experiencia.

Meme de Bizcochito

Otro de los vídeos más virales del Motomami Tour es el del inicio de Bizcochito. Durante todos los conciertos, Rosalía ha iniciado la canción poniendo una expresión muy divertida que no ha tardado en hacerse viral. La estrella mira hacia todos los lados mientras que mueve la boca como si estuviese masticando un chicle. Una actitud muy motomami que ha dado para miles de memes en las redes sociales.

Rosalía interpreta 'BIZCOCHITO' en su concierto del 'MOTOMAMI WORLD TOUR' en Mallorca. pic.twitter.com/X5cYL9a8bg — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfoES) August 1, 2022

La otra reina: Belén Esteban

Uno de los momentazos que nos ha regalado el Motomami Tour es poder ver a Belén Esteban disfrutando de Rosalía. La colaboradora de Telecinco es muy fan de la diva española y no quiso perderse el show. El pasado 19 de julio, junto a su hija, acudió al concierto de la intérprete de El Mal Querer. Por supuesto, tras terminar el show, pudo charlar un ratito con ella y echarse unas fotos. También estuvo Pedro Almodóvar aquel día, aunque Belén lo recortó de una de las fotos. Eso sí, luego subió una foto junto al director manchego al que tanto admira.

Un desfile de rostros conocidos

Pero Belén Esteban y Almodóvar no son los únicos famosos que han pasado por el show. Por las distintas fechas del Motomami Tour han estado toda una larga lista de estrellas como Residente, Laura Escanes, Risto Méjide, Paco León, Marc Márquez, Georgina Rodríguez, Inma Cuesta o Chanel. Muchos de ellos compartieron su posado.

La versión de Perdóname

Rosalía sabe cómo sorprender a sus fans. Para este Motomami World Tour, la estrella ha querido versionar una de sus canciones favoritas de La Factoría. Se trata del tema Perdóname. La cantante ha hecho suya este clásico del 2008.

@rosalia cantó "PERDÓNAME" de La Factoria en su "Motomami World Tour". Morimosssss con esta versión de este clásico!!! Viajamos en el tiempo🥺🥺💖💖

¿Que otra canción de reggaetón viejo te gustaría que vuelva a sonar?🤔 Te leemos en vivo en #LOS15MEJORES🌈 pic.twitter.com/H0jf85fejW — QUIERO (@quieromusicatv) July 8, 2022

Recordando su primer concierto

La estrella hizo sold out en las dos fechas que actuó en el Palau Sant Jordi de Barcelona. La artista recordó el primer concierto al que acudió en aquel recindo. Fue para ver a su grupo favorito: Estopa. Ahora, casi dos décadas después, son los hermanos Muñoz los que acuden como público a ver a Rosi. Por supuesto, nos regalaron una foto juntos a los seguidores.

El momento Abcdefg

Uno de los momentos más divertidos del concierto es cuando Rosalía interactúa con el público para recitar el abecedario. Su tema Abcdefg da mucho juego en el escenario. Incluso le permite improisar. Lo mismo se tomaba una horchata en Valencia que se ponía a cantar Millonaria en Barcelona. Toda una caja de sorpresas.

Yo dije que tuvieran fe, que la Rosalía en barcelona si o si iba a cantar millonaria ✨ pic.twitter.com/OjwR4wOQSP — Yaiza (She|Her) 🐝 GrownASSkid #077 (@iamyaizv) July 24, 2022

Declaración de amor

En su concierto en Mallorca, Rosalía tuvo unas preciosas palabras para su Rauw Alejandro. La pareja se ha convertido en una de las favoritas de la industria musical, ¡y no nos extraña! La cantante aseguró que, aunque no estaba casada, era como si lo estuviese. "No estoy casada, pero como si lo estuviera. Así que a mí no me líes", ha dicho la estrella.

Rosalía ante una pancarta de un fan que le pide que sea su motoesposa: "No estoy casada, pero como si lo estuviera. Así que a mí no me líes". pic.twitter.com/HvW0rw4bjC — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfoES) August 1, 2022

Los looks

Durante sus doce conciertos, Rosalía nos ha regalado unos looks que nos han cautivado. Aunque a veces ha repetido el estilismo, la cantante no ha tenido miedo de innovar y sorprendernos con sus apuestas estilísticas. Lo mismo la veíamos con unas trenzas XXL que con el pelo de color totalmente rojo. Jugando todo el rato con los colores de Motomami (azul, negro, blanco y rojo), Rosalía ha llevado mini faldas de cuero, vestidos blancos, monos ajustados y botas hasta los muslos. ¡Toda una fantasía!

Un show que crea escuela

Sin duda, Rosalía sabe cómo crear tendencia. La cantante ha traído una producción increíble, donde las cámaras tienen el mismo protagonismo que el escenario. De este modo, los fans pueden ver un videoclip en vivo mientras que están en el show. ¡Una auténtica maravilla!