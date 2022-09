Gloria Camila rompe a llorar en ‘Pesasdilla en el Paraíso” tras saber lo que Kiko Jiménez va diciendo de ella

Hubo un tiempo en el que Gloria Camila Ortega y Kiko Jiménez fueron pareja. Tiempos en los que solo derrochaban amor. Incluso fueron a concursar junto a Supervivientes. Pero dicen que del amor al odio hay solo un paso y ellos lo dieron.

Ahora él es colaborador de Sálvame y pareja de Sofía Suescun y para Gloria Camila no tiene más que reproches. Ella ha hablado de él en Pesadilla en El Paraíso. Todo ocurrió a raíz de que Xavier Font le confesara a Gloria Camila que Kiko le había dicho que ella era maja y tenía buen fondo.

Unas palabras que sorprendían profundamente a la hija de José Ortega Cano que le confesaba a su compañero que su relación con Kiko duró “cuatro años, que lleva dos hablando mal de mi familia y de mí, por eso me sorprende que te diga que soy maja”.

Font le decía que si habla mal de ella es porque le resultará rentable. “Ay, es hablar de este tema y voy al baño, me da como dolor de estómago”, decía ella.

Recordando malos momentos

Más tarde, comentaba la jugada con Patricia Steisy. “No me dice Xavi, ‘ah, pues tu ex novio me dijo que eras muy maja y que tenías buen fondo’ y es como ‘¿perdón?’. Después de todo lo que ha dicho y hecho, ¿te va a decir que tengo buen fondo?”, le comentaba. “Sí, a mí también me lo dijo”, le contestó su compañera para su mayor asombro.

“Yo me acuerdo que no podía vivir sin Kiko. Yo era por y para Kiko y ahora, mírame, estoy sola en un concurso, echo mucho de menos a mi novio, pero como que sé avanzar sola en la vida y no necesito a alguien. Era muy dependiente”, les contaba a sus compañeros.

“Mucha dependencia emocional, mucha, mucha, mucha. Ahora estoy en psicólogos y he dejado de ver la tele. Hay cosas que no veo, programas que no he visto y, claro, ojos que no ven, corazón que no siente. Si no hablaba de mí, hablaba de mi familia. Si no hablaba de mi familia, volvía a hablar de mí. Y si había algo de mi familia le llamaban para que hablase… es que yo me quería morir, yo estaba en mi casa todos los días temblando y llorando”, les contaba.

“Me quedé en 46 kilos. Lo que yo no entendía es cómo alguien con el que has compartido años de tu vida, les han entregado lo mejor es capaz, de repente, de vender lo que le has podido confiar, o exagerar o mentir, por dinero, por tele, para hacerte ahora el chalé que te has hecho que…de nada…pero dices, ¿cómo hay gente sin escrúpulos, sin sentimientos y sin sensibilidad? ¿Cómo eres capaz de llegar a hacer esto? Mi padre te ha abierto su casa… ¿ves?, voy a llorar”, añadía sin poder evitar emocionarse. Finalmente se echaba a llorar y Steisy no dudaba en darle un abrazo para reconfortarla.

Nagore Robles: "La empatía que pide Gloria Camila no la ha tenido con su hermana Rocío Carrasco, incluso ha metido al ser en su casa" #PesadillaDebate pic.twitter.com/Yr4NUSp7hH — Rafael García López 💜🕊️💜 (@RafaelGarciaLAF) September 11, 2022

En plató, su primo, aseguraba que lo había pasado muy mal tras su ruptura con Kiko y le daba mucha pena ver a su prima así.