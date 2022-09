Ha hecho falta solo un programa para ver un desnudo integral de Patricia Steisy en ‘Pesadilla en El Paraíso’

Patricia Steisy es una mujer muy peculiar. De carácter variable, es de las que habla por los codos y sin filtros y lo hemos podido comprobar en el estreno de Pesadilla en El Paraíso. Los concursantes se han dividido en grupos para llegar a su nuevo hogar. A ella le ha tocado ir con Pipi Estrada, Marco Ferri y Daniela Requena.

Se ha pasado todo el camino haciendo alarde de ese vocabulario tan desinhibido que tiene con constantes alusiones sexuales. El primer momentazo ha llegado cuando le ha tocado cruzar un río aprovechando los troncos del agua. No ha sabido mantener el equilibrio y se ha venido abajo empapándose entera.

Así ha llegado a la granja, completamente mojada. Después de echar un vistazo al lugar y enamorarse de él, ha interactuado con los animales dejando claro que ella, muy de campo, no es. Se le ha escapado un pato, el caballo y le han entrado los primeros agobios.

“No sé echarles agua a los animales y están muertos de sed", les decía a sus animales bastante afectada, “pone comida de becerro. ¿Y qué es un becerro? Es que no lo sé". Una situación que le ha llevado a tener las primeras paranoias y es que ella no es la mujer que susurraba a los caballos, sino que son ellos los que le susurran a ella.

"Los animales son lo más importante de la granja. Un caballo me ha hablado, me ha soplado, se ha acercado a donde la comida y no tenía nada. Cuando salga de aquí voy a ser la mejor granjera del universo. Me compro una granja cuando salga, me compro cuatro cabras, me voy al monte y a tomar por culo todo", comentaba sobre sus intenciones de pasar de no saber nada a ser una experta cuando acabe el programa.

Ducha al desnudo

Y entre todo eso, y tal y como había llegado de mojada a la granja, no ha dudado en pedirle a Xavi Font que le ayudara a darse una ducha. Y recordemos que no tienen comodidades, así que el ex de Locomía ha cogido un cubo de agua y se lo ha echado por encima. Eso sí, ella, antes, se ha quitado la ropa y se ha quedado completamente desnuda ante la sorpresa de sus compañeros.

“No tengo bragas, se me han olvidado con los nervios”, anunciaba. “Que está desnuda la Steisy, la madre que la parió”, alucinaba Marina Ruiz. “¿Hay algo más bonito que un cuerpo desnudo?”, le preguntaba Pipi Estrada a Daniela Requena. “Me ha dado morbo, no, lo siguiente. La Steisy desnuda, tan desinhibida, primer día, ‘dúchame y tal’”, terminaba reconociendo Font.

Para muchos, Steisy ha sido la que ha llevado el peso de la primera gala y la que ha dado los mejores momentos. Ella lo tiene claro: “Soy muy impredecible. Yo me veo como la Heidi, con los pelos tiesos, pegando saltos con las cabras por la montaña. Seguramente me quede sin amigos y la única amiga que tenga sea la cabra porque no me pueda mandar callar”.

Steisy tiene algo que la convierte en una concursante de reality necesaria. Ese “algo” es lo que le hace insoportable, en ocasiones, y, a la vez, brillar con momentazos televisivos. | #PesadillaEstreno pic.twitter.com/ojesvKDqDg — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) September 8, 2022

Desde luego, a intensidad no le gana nadie y habrá que ver si eso acaba pesando entre sus compañeros.