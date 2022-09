La primera cobra en ‘Pesadilla en El Paraíso’ genera dudas: Marina Ruiz deja las cosas claras a Omar Sánchez

En el estreno de Pesadilla en El Paraíso llamó mucho la atención el acercamiento y la química que había surgido entre Omar Sánchez y Marina Ruiz. Raquel Lozano, a la que el surfista había estado conociendo los días previas a entrar en el concurso, no daba crédito cuando le escuchaba decir que él entraba soltero a vivir esta experiencia.

Ahora, en el debate del domingo, hemos visto cómo va evolucionando lo que muchos consideran la primera carpeta del programa. En las imágenes que han emitido vemos cómo comparten habitación después de que él la eligiera a ella como compañera de ese lugar privilegiado tras convertirse en capataz.

En un momento dado ella anuncia que se va al baño. Él la sigue y lo que viene a continuación no lo vemos, pero sí lo escuchamos. “No, no, no… no te líes”, dice la concursante en lo que imaginamos que es la primera cobra de la granja.

El ex de Anabel Pantoja no da crédito al rechazo de su compañera que no duda en explicarle su comportamiento. “Yo no voy a hacer nada por detrás. Si quiero darte un beso, te lo voy a dar”, le explicaba a su compañero.

La madre en contra

Como ya ocurriera en el caso de Anabel y Yulen en Supervivientes, aquí también ha entrado la madre a opinar. Encarna, madre de Marina ha dejado caer sus dudas respecto a lo que está haciendo Omar.

“No quiero que siga la relación, él la está utilizando", aseguraba la madre que acababa recibiendo el aplauso del público. “¡Qué grande la madre!”, aseguraba Raquel Lozano que no pierde oportunidad para arremeter contra Omar.

“Si a ellos les apetece que sigan adelante, pero no esperaba la respuesta de la madre de Marina y estoy de acuerdo con ella”, añadía la que fue en su día concursante de Gran Hermano. Lo que quizás no esperaba es que Encarnita asegurara que Raquel también se está aprovechando de Omar.

Puede ser este el mejor vídeo de Telecinco en los últimos 20 años? JAJAJAJAJA VAYA ZASCA #PesadillaDebate pic.twitter.com/F7FairDFum — Gatito Telecinquista💙😿 (@GatitoT5) September 11, 2022

“Encarnita, mucho cuidado con lo que decimos porque a lo mejor, tu hija se acaba aprovechando de Omar”, le rebatía Marta Peñate a la madre protagonista del día que aseguraba que eso no ocurriría nunca.

“Yo te digo que no está utilizándola. Viendo las miradas que se han echado y de cómo está transcurriendo, lo conozco perfectamente y te digo que él se está dejando llevar y entra con la cabeza libre de cualquier pensamiento a darlo todo y se va a dejar llevar, créeme, y el tiempo hablará por sí solo”, le decía a Encarna, Eleazar, el defensor en plató de Omar.

“Se va a cargar su concurso la tonta esta”, respondía la madre a Carlos Sobera cuando le pregunta qué creía que iba a pasar entre su hija y el canario. “Ella va a ser la diana de él”, añadía, “porque él quiere dar celos a la criatura de fuera y entonces…”.

Está claro que habrá que ver lo que pasa en el concurso, pero de momento, ya tenemos una nueva Arelys. Eso sí, nos hemos quedado sin beso.