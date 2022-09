Miguel Ángel Nicolás reprende a Jaime Peñafiel por un comentario que considera machista sobre las royal

La muerte de la reina Isabel II de Inglaterra está generando muchos debates sobre la monarquía no solo en su país sino también en el nuestro. En Ya es verano, Jaime Peñafiel ha compartido su opinión sobre la relación que tenía la difunta con su nuera Meghan Markle que acabó abandonando el país.

“Nunca fue la reina, fue Meghan, se sintió postergada, se sintió aislada de la propia casa cuando estuvo viviendo en Buckingham y fueron después los insultos. Es una mala persona”, decía sobre la actriz y mujer del príncipe Harry.

“A la reina no le ha hecho gracia ni que su hijo Carlos se casara con Camila, a la que no podía ver, uno de sus años horribilis, no podía tolerar aquella conversación de sexo telefónico. Con Diana pasó lo mismo. Lo que pasa que la reina ha aguantado… cuando hablan del año horribilis, no fue uno, fueron varios”, añadía el periodista experto en casas reales.

Aunque solo tiene críticas para Meghan Markle, sin embargo, ha defendido a Kate Middleton. “Ella ha sido una mujer muy discreta, no ha hecho declaraciones, ha estado en su sitio. Si es que la monarquía tiene que estar en su sitio. Ni antes ni después. Aquí, por ejemplo, en España, tenemos el mismo problema. Felipe está en su sitio, pero, perdona que lo diga, Letizia no lo está”, aseguraba Peñafiel.

La reprimenda a Peñafiel

Unos comentarios que no han gustado a Miguel Ángel Nicolás que ha reprendido en directo al periodista. “Perdona y con todos mis respetos, pero parece que todas las mujeres de la familia real inglesa o la española tienen la culpa. A ver, también hay hombres, hay un Carlos de Inglaterra, está Guillermo, aquí Felipe…”, empezaba diciendo.

“Es que ya me parece un discurso muy machista que la culpa de todo la tengan las mujeres. Con todo el respeto que te tengo que sabes que es muchísimo, pero ya está bien, que es Diana, Meghan, todas. Ellos también tendrán su papel en la familia”, terminaba reprochando al invitado.

“Si llevas razón, Felipe casándose con quien no debía”, abría otro melón el veterano. “Si es que me preguntáis”, añadía sobre el revuelo que causaron sus palabras.

Está claro que cualquier tema relacionado con la monarquía siempre genera debate.