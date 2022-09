La despedida de Harrison Ford de ‘Indiana Jones’ y del cine ya tiene su primer tráiler

Casi entre lágrimas. Teniendo que parar su discurso para respirar de la emoción. Así ha sido la presentación del primer tráiler de Indiana Jones 5 en el evento D23 de Disney de la mano del propio Harrison Ford. Algo lógico y normal si tenemos en cuenta que el actor de 80 años se despide de uno de sus personajes más icónicos (Indiana Jones) y del cine.

"Gracias por hacer de esta película una experiencia maravillosa para todos nosotros y darnos la oportunidad de hacerlo para ustedes. Me enorgullezco de decir que esta fue fantástica (…). Las películas de Indiana Jones son sobre fantasía y misterio, pero también son sobre el corazón. Esto es todo (…) No me volveré a caer por ustedes" ha confesado el intérprete.

Y como viene siendo habitual en las primeras imágenes de este proyecto, la aparición del popular arqueólogo se limita a apenas unos segundos. El peso lo lleva el resto de un reparto estelar (Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Boyd Holbrook... entre otros) que será la despedida por todo lo alto de la industria que nos ha regalado personajes tan emblemáticos en películas tan inolvidables como Apocalypse Now, Star Wars, la saga de Tom Clancy sobre Jack Ryan...

Pero el tiempo pasa para todo el mundo y esa es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta Hollywood a la hora de dar continuidad a sus sagas más exitosas y longevas. ¿Será la despedida de Harrison Ford el cierre de la saga Indiana Jones? El debate y la duda está por todo el mundo.

Algo lógico si tenemos en cuenta el exito mundial en taquillas que supuso la saga: Indiana Jones: En busca del araca perdida (1981), Indiana Jones y el templo maldito (1984); Indiana Jones y la última cruzada (1989) e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (2008).

Indiana Jones 5 se estrenará a nivel mundial el próximo 2023 (30 de junio de 2023, para ser más exactos) y la expectación ya es gigantesca contando con las opiniones de quienes han visto ya algo de metraje. Boyd Holbrook, quien ha trabajado con el director de la película, Jim Mangold, anteriormente en Logan, ha tenido la ocasión de ver una parte de la cinta: "Puedo asegurar que va a ser alucinante. Pude ver media hora cuando fui a LA a visitar a Jim. Él hizo Ford v Ferrari, o sea que va a ser rápida, impresionante y con corazón. Todas sus películas tienen ese componente emocional, pero se mantiene la gran escala de Indiana Jones".