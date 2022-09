Paz Padilla vuelve a Telecinco tras su despido de ‘Sálvame’ y confiesa que es lo que más le dolió de su marcha

La relación de Paz Padilla con Mediaset es complicada. Su marcha de Sálvame fue inesperada y la relación está un poco tensa. De hecho, extrañaba verla en El Hormiguero, la cadena rival, en la primera semana de esta nueva temporada. Muchos lo consideraban un zasca.

Pero no le han vetado la presencia en Telecinco y lo hemos podido comprobar este fin de semana cuando se ha pasado por Ya es verano. Sabían que su visita causaba cierto morbo y de ahí que Frank Blanco saliera de plató para abrirle la puerta a su llegada a las instalaciones.

“Este es el momento”, señalaba el presentador cuando la humorista entraba de nuevo a Telecinco. “No sé si colgarlo en las redes, se volvería trending topic”, añadía ella entre risas.

Hablando de Sálvame

“Esto es como los matrimonios, unas veces se separan y otras se reconcilian”, señalaba la invitada. “Estoy tan feliz con mi vida que, según me dijeron, me querían aquí y yo estoy donde me quieren y donde no se me quiere, me voy”, aseguraba cuando Frank le preguntaba qué siente volviendo de nuevo a Telecinco.

Mientras recorrían las instalaciones de la cadena, Frank avisaba a la invitada que iba a preguntarle por su nuevo amor. Ella, eludía la pregunta besando en los morros al presentador que se quedaba sin palabras y con cara de sorpresa porque no se lo esperaba.

En ese paseíllo, Paz fue encontrándose con trabajadores de la cadena y no dudó en ir saludándoles. “Eso es lo que realmente me dolió, que no me pude despedir de ellos, de mis compañeros de verdad”, confesaba emocionada.

Frank le adelantaba que se iba a reencontrar con muchos compañeros. “Recibí muchos mensajes de ellos, muchísimos, muchísimos”, admitía. Y antes de irse a maquillaje, volvía a morrear al presentador al que volvía a pillar desprevenido.

Eso sí, luego durante la entrevista en la que habló de su obra de teatro y su proyecto de moda, no hizo más mención sobre Sálvame. "Yo, donde he amado y he sido tan feliz, siempre pienso que puedo volver. Nunca pensé que no podría volver", aseguró sobre su regreso a la cadena.

Y aunque no habló de Sálvame, sí aseguró que había sido muy feliz en Got Talent y que amaba su personaje de Chusa en La que se avecina.