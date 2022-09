Lo nuevo de Beyoncé es ‘Lose yourself in love’ pero no es lo que imaginas

¿Es Beyoncé sólo una estrella de la música o es un icono cultural que ha trascendido los límites de cualquier arte? Esa era la pregunta que Financial Times se hacía en sus páginas hace apenas unos días y que ha tenido respuesta de la mano de la propia solista con su nuevo proyecto: Lose yourself in love.

No estamos hablando de una nueva canción y ni siquiera de un nuevo proyecto discográfico paralelo al lanzamiento de Renaissance (para eso tendremos que esperar hasta 2023 y 2024). Hablamos de la nueva campaña que la intérprete firma con la popular firma de joyas y diamantes Tiffany's.

Por segundo año consecutivo, la solista se convierte en imagen de la marca dejándonos unas de las fotografías más espectaculares de lo que llevamos de verano. Porque lo de Queen Bey sobrepasa cualquier frontera y su forma de lucir algunas de las joyas más caras del planeta están repletas de glamour.

Según varios medios de comunicación especializados en este tipo de trabajos, Beyoncé va a llevar un collar Tifany personalizado que ha tardado casi dos días en montarse en el JDIW de Tiffany's.

“Una exploración de la creatividad sin miedo. “Lose Yourself in Love” encarna la belleza del amor propio y la elegancia empoderada. Beyoncé es una inspiración para muchos porque encarna estas cualidades. Nos sentimos honrados de continuar nuestra asociación por segundo año consecutivo y marcar el comienzo de una nueva y emocionante era de amor.

La campaña se rodó en Los Ángeles hace algunas semanas y por ahora, se desconoce las cifras que habrían convencido a Beyoncé de protagonizarla para una de las firmas más reputadas de la joyería. "Me siento honrada de continuar la asociación con Tiffany and Co. y explorar aún más cuán hermosas son nuestras conexiones, cuando realmente celebramos la relación y la importancia del amor que tenemos por nosotros mismos como individuos" ha explicado Bey.

Mientras la cantante saca adelante sus diferentes empresas, negocios, colaboraciones, etc, su público ya está deseando disfrutar de la segunda parte que se suponía que iba a formar la trilogía Rennaisance.