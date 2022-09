Varias concursantes de ‘MasterChef Celebrity 7’ analizan sus culos y una confiesa que se puso grasa en el suyo

MasterChef Celebrity ha abierto las puertas de su cocina para recibir a los nuevos concursantes y eso nos ha dejado grandes momentos de la televisión que nos han alegrado la noche del lunes.

Uno de los rincones que da más lugar a comentarios dentro de esa cocina es la galería donde se dan las conversaciones más surrealistas. Mientras algunos se estresan frente a los fogones, otros los contemplan y se sumergen en temas que dan mucho juego.

En esas estaban Daniela Santiago, Lorena Castell y Norma Duval que han terminado hablando de culos, los suyos. “Culazo”, le decía Lorena a Daniela mientras le daba un azote para corroborar que lo tenía bien puesto.

Las confesiones de Daniela

“Me puse grasa”, confesaba la actriz. “Me quitaron ocho litros y yo me los puse en el culo”, detallaba sobre la intervención. “Me dan ganas de ponerme culo a mí también”, replicaba la DJ.

“Pues ponte nena”, le respondía la que ya lo ha probado. “Pero tú tienes un culo estupendo”, le decía Norma Duval. “Hombre, yo hago bastantes sentadillas”, admitía Castell. Y mientras seguían hablando de culos, se han fijado en el de Ruth Lorenzo, “que es el suyo y tiene un culazo que flipas”.

Daniela aseguraba que “Ruth lo tiene más grande, bastante más”. Y claro, no ha faltado un plano del culo de la cantante que llevaba pantalones de cuero negro. “Más zandongera”, aseguraba la actriz de Veneno sobre las posaderas de su compañera.

Al final no han llegado a un acuerdo, aunque ha quedado claro que el programa va bien servido de culos y que la que más o la que menos está conforme con el suyo.

De momento todas ellas seguirán cocinando y comentando la jugada en las galerías porque el expulsado, en este primer programa, ha sido un chico: Emmanuel Esparza. Por cierto, que, muchos dirán, sobre todo en Colombia donde tiene tantos admiradores y donde duró bastante más en la edición de MasterChef Celebrity de allí, que su culo tampoco tiene muchos peros.