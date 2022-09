Belén Estaban habla sobre el regreso de Paz Padilla a Mediaset: "Le deseo lo mejor"

Este fin de semana las instalaciones de Mediaset vivían algo que no se producía desde hace más de seis meses: Paz Padilla regresaba a los platós de Telecinco para ser entrevistada por Frank Blanco en Ya es verano para promocionar su obra de teatro, una ocasión en la que la humorista y ex presentadora de Sálvame aprovechó para hablar de su regreso a un lugar que durante años ha considerado su casa: "Esto es como los matrimonios, a veces se separan y otras se reconcilian. Estamos en esa época".

La gaditana, que fue despedida del programa de La Fábrica de la Tele tras una discusión en torno a la Covid con Belén Esteban, confesaba que una de las cosas más difíciles de toda esa situación fue no poder despedirse de sus compañeros, aunque explicaba que a lo largo de estos últimos meses muchos de ellos se habían puesto en contacto con ella.

Este lunes, Belén Esteban aprovechaba su participación en Sálvame para hablar del regreso de la humorista a la cadena: "Yo me alegro mucho. Todo lo bueno que le pase a la gente, me alegro" comentaba la de Paracuellos del Jarama tras el vídeo, explicando, además, en qué punto se encuentra su relación en estos momentos: "Yo es que no tengo que resolver nada con Paz, nos dijimos lo que pensaba cada una y ya está. Yo la deseo lo mejor del mundo, me alegro mucho de que esté feliz con su pareja y de verdad que le deseo lo mejor, yo no tengo absolutamente nada que decir de Paz".

Sin embargo, pese a que la humorista durante su entrevista con Frank Blanco comentaba que había mantenido el contacto con muchos de sus compañeros, Belén Esteban no era una de ellas: "no he vuelto a tener contacto". La discusión que mantuvieron en el plató terminó por destrozar la relación de ambas, una situación que la colaboradora parece no haber terminado de superar: "Cuando pasó nuestro enfrentamiento, aquí mucha gente no fue legal. Yo me vi sola, aunque me dio igual. Pero aquí se montó por lo que se montó".

Malentendidos y discusiones aparte, lo que está claro es que Belén Esteban ha llegado para quedarse. Después de volver a su programa tras cuatro meses de baja por recomendación de su psicóloga, la madrileña se encuentra completamente en su salsa y sin pelos en la lengua, demostrando día tras día por qué sigue siendo uno de los rostros más importantes del formato y la cadena.