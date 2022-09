25 años del Nº1 en la lista de ‘La flaca’ (y otras efemérides de esta semana)

El 6 de septiembre de 1997 llegó al número uno de la lista oficial de LOS40 La flaca, de Jarabe de Palo. Se cumplen ahora, por tanto, veinticinco años del que fuera el primer liderato en el chart del añorado Pau Donés, tristemente fallecido el 9 de junio de 2020. Inspirado en una chica a la que conoció en Cuba (la que aparecía en el vídeo de El lado oscuro), fue también el primer éxito de Pau, popularidad que alcanzó gracias a que el tema se escogió para un anuncio de televisión. Con esta entrañable efeméride cerramos esta semana La Máquina del Tiempo de #Del40al1CocaCola, pero antes de llegar a tan emotivo epílogo, Tony Aguilar recuerda otros números uno de la lista en una semana como esta.

El año pasado, 2021, la canción que reinaba en LOS40 era Iko iko (My bestie), de los australianos Justin Wellington y Small Jam. Llegó a la primera posición el 4 de septiembre. Se trata de la versión de un tema muy popular del que se han grabado múltiples versiones, la primera en 1953, aunque las más conocidas son las de Dixie Cups (1965) y The Belle Stars (1982), esta última incluida en la banda sonora de Rain man. Y hace cinco años, Me rehúso, de Danny Ocean, fue el single que llegó a lo más alto.

En 2012, el grupo Train, de San Francisco, conquistó el primer puesto con Drive by. Aunque la banda era hasta entonces poco conocida en España, ya tenían en su haber seis álbumes. En 2007, quien coronó el chart fue la canadiense Nelly Furtado con All good things (come to an end). Esta fue su cuarta y última semana en el número uno, pues antes lo había conseguido dos veces en julio y otra en agosto.

Y en 2002, otra gran canción en la primera posición: Perdona, del italiano Tiziano Ferro. Era la versión en castellano de Perdono (o Xdono), sencillo de su álbum de debut. Fue número uno de ventas en España, Bélgica, Países Bajos y, por supuesto, Italia; también obtuvo una gran acogida en México y Chile. Aunque sigue grabando música y actuando en directo, ahora su prioridad es su familia: en 2019 se casó con el estadounidense Victor Allen y tienen dos hijos, Margherita y Andrés.