Rachel Zegler y Halle Bailey hablan de empoderamiento como seña de identidad en ‘Blancanieves’ y ‘La sirenita’

La sociedad ha cambiado mucho desde que Disney estrenó La Sirenita en 1989. Y ya no os queremos contar lo que ha cambiado desde que se estrenó Blancanieves en 1937. Eso es algo que la factoría del popular ratón parece haber entendido a la hora de realizar la nueva versión de acción real de dos de sus clásicos. Tanto Rachel Zegler, la futura Blancanieves, como Halle Bailey, la futura Sirenita, han hablado sobre la nueva concepción que sus personajes tendrán en una historia que tendrá poco que ver con la original.

Porque las princesas Disney ya no cuidan de la casa, ni limpian o planchan porque sea su cometido con la ayuda de los animalitos. Ni siquiera necesitan al príncipe azul. La búsqueda del amor romántico se quedó en el siglo XX y parece que el empoderamiento femenino se convertirá en la nueva seña de identidad de las producciones de Disney.

Al menos eso es lo que se deduce de las palabras de Zegler. Habrá amor, como no puede ser de otra forma en una película familiar, pero la historia no girará en torno a un "él": "Blancanieves está enfocada en convertirse en la líder que su padre le dice que puede ser. Y ella realmente está tratando de encontrar el coraje para enfrentarse a la Reina Malvada y cómo encontrar su propia agencia y gobernar un reino. Y conoce a gente increíble en el camino. Y tal vez encuentre el amor. Tal vez encuentre la amistad. Pero lo realmente importante es que encuentre su propia voz".

Hasta ahora las imágenes de la intérprete convertida en el personaje eran un auténtico secreto. Pero después de muchas semanas de rodaje, por fin hemos podido ver cómo se ha caracterizado a la gran protagonista del film. Como se podía suponer, a su personaje no le falta ni un solo detalle: peinado, vestido, maquillaje... De la foto lo único que no nos cuadra demasiado es el smartphone pero a saber si la versión de acción real pasa de clásico a futurista y Blancanieves y los 7 enanitos ahora tienen wifi en casa.

Y en ese espíritu renovador, diferente, diverso e integrador se ha metido también La Sirenita. Y como suele ser habitual en estos casos, los haters ya están esparciendo su odio por el simple hecho de la raza de la nueva protagonista. Pero Halle Bailey no ha querido entrar en esa polémica y sí en realzar todo lo positivo que según su punto de vista va a aportar este remake de acción real de Ariel.

"Creo que ella realmente va por lo que quiere. Ella no tiene miedo. Y no todo se trata de un chico. Se trata de lo que ella quiere para sí misma y para su vida" ha explicado sobre su personaje. Como decíamos, obviamente habrá gente interesada en hacer ruido para que escuchemos sus discursos misóginos del siglo XX pero por lo que parece, Disney ha entrado de lleno en el siglo XXI con el empoderamiento femenino como principal arma de reivindicar y modernizar a sus princesas. Y no podemos estar más felices...