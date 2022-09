Leonardo DiCarpio y Gigi Hadid, pillados juntos en Nueva York: ¿se acabó la regla de los 25 años?

Hace apenas dos semanas saltaba la noticia: Leonardo DiCaprio rompe con Camila Morrone tras 4 años de relación, cumpliendo así con la norma que sigue a rajatabla desde 1999: no salir con mujeres mayores de 25 años.

Sin embargo, la regla de oro del actor podría romperse por completo, ya que según la revista People, en los últimos días se le ha visto acompañado de Gigi Hadid, la modelo californiana de 27 años, por las calles de Nueva York.

Fuentes cercanas a este medio norteamericano, ambos "estarían empezando a conocerse", pero todavía no son pareja ni están saliendo de forma oficial.

"Leo definitivamente va detrás de Gigi", ha declarado otra fuente. Y una tercera añade: "Han estado saliendo juntos en compañía de otros grupos de personas. Solo han pasado unas pocas semanas desde su ruptura. Desde entonces, él se ha rodeado de amigos y familia".

Tras finalizar su pasada relación, DiCaprio ha sido visto y fotografiado pasando tiempo por la Gran Manzana, la ciudad donde Hadid vive con su hija Khai, nacida en 2020 y fruto de su pasada relación con el ex de One Direction Zayn Malik.

Page Six y Daily Mirror también han pubicado detalles sobre la noticia, con imágenes donde se ve a la pareja compartir secretos al oído y en actitud muy cariñosa durante una fiesta en el mencionado estado americano. Todos los confidentes coinciden en que, aunque de momento no se han etiquetado como pareja ni han empezado una relación, están tomándose las cosas despacio y con calma.

Camila Morrone (que cumplió un cuarto de siglo el pasado junio), por su parte, "está bien y cuenta con un buen grupo de amigas (entre las que se encuentran Kendall Jenner y Hailey Bieber) que la cuidan y que está pendiente de ella" tras finalizar su relación con Dicaprio. "Ha pasado página. No está en contacto alguno con Leo", han contado varias fuentes a People.

Las consecuencias de la ruptura

El fin del idilio amoroso entre Leo y Camila trajo cola en redes sociales. Por un lado, muchos usuarios rescataron la loca teoría publicada en Reddit en 2019 donde se mostraba que la edad máxima de sus parejas eran los 25 años. Un estudio gráfico que comienza en 1999 con la top model Gisele Bundchen y culmina con Morrone en 2019.

Por otro lado, se hicieron eco de la noticia sacando su lado más cómico y publicando un sinfin de memes. 'Too old for Leo DiCaprio' en las tartas de cumpleaños, vídeos y reacciones destenillantes llenaron el feed y las tendencias en Twitter, TikTok o Instagram.