Las chicas de BLACKPINK han regresado por todo lo alto. La etapa Born Pink ha llegado pisando fuerte. La girlband no solo ha alcanzado cifras millonarias en las plataformas de streaming con su nuevo álbum, también ha conseguido enloquecer a los fans con la venta de entradas de su Tour Mundial.

¿Lo mejor de todo? También pasarán por España. Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa actuarán el próximo 5 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. ¡Una oportunidad única para ver a las chicas en directo!

¿No has conseguido entrada para verlas en Barcelona? Pues es tu día de suerte, porque tienes la oportunidad de hacerte con una de las dos entradas dobles que regalamos. ¡Y es muy sencillo!

Si eres titular de la Tarjeta LOS40 imagin y tienes más de 18 años, puedes participar y ganar una de las dos entradas dobles que sorteamos para el show de Barcelona. ¡Para que disfrutes de la experiencia con quien tú quieras! No dejen que te cuenten la experiencia y vívela en directo con tu persona favorita. Y es que ver a las BLACKPINK en directo es toda una experiencia.

Consigue una de las dos entradas dobles

Para hacerte con una de las dos entradas dobles que regalamos, solo tienes que entrar al formulario que aparece a continuación y responder a la siguiente pregunta: ¿por qué quieres ver a BLACKPINK en directo con su Born Pink Tour?

¿Quieres una entrada doble para ver a BLACKPINK en Barcelona? ¡Ahora puedes conseguirla!

Las respuestas más originales se harán con el premio, así que piensa un poco antes de escribir. Tienes hasta 30 de septiembre para participar. Puedes consultar las bases legales aquí. Recuerda que tienes que tener la Tarjeta LOS40 imagin.

Si todavía no tienes tu Tarjeta LOS40 imagin, ¡estás tardando en hacértela! ¿Sabes la cantidad de planes que exclusivos que te estás perdiendo? Hacerte con una es muy sencillo. La puedes activar en imagin o CaixaBank.

Sobre BLACKPINK

En tan solo cuatro años, BLACKPINK se ha convertido en uno de los grupos más importantes del mundo. Con dos álbumes a sus espaldas, Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa han conseguido una legión de fans de millones de personas alrededor del mundo.

Las cuatro estrellas surcoreanas se han convertido en referentes del mundo pop gracias a temazos como How You Like That o Kill This Love. Además, han colaborado con estrellas de la talla de Dua Lipa, Selena Gomez o Lady Gaga.

Ahora vuelven a España con su Born Pink Tour. El grupo ya estuvo en Barcelona en 2019 con su In Your Area World Tour.

Sobre imagin

