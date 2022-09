Daddy Yankee no se retira: Myke Towers asegura que tiene una canción preparada con él

Los fans del reggaeton aún no superan la noticia de que Daddy Yankee se haya retirado de la música este año. El rey del género ha marcado un antes y un después en la historia de este, creando canciones convertidas en auténticos himnos internacionales.

Uno de los artistas que ha demostrado en más de una ocasión que Yankee es uno de sus referentes es Myke Towers, a quien el puertorriqueño invitó en su disco Legendaddy con Pasatiempo. "Para mí fue un honor. Para mí Yankee es un tipo que respeto mucho", asegura Towers en su entrevista con Molusco. Pero parece que no será la última vez que los escuchemos en un tema juntos.

En esta misma entrevista ha desvelado que tiene preparada otro tema con el intérprete de Gasolina y que podremos escuchar en su nuevo disco. ¿Qué quiere decir esto? Que Daddy Yankee no se ha retirado del todo. "Él va a salir en mi álbum también, so yo no creo que él se retire tan fácil. Yo sé que él es bien fiebruro de la música y yo sé que en el momento en que él diga 'me salió esta canción. La gente la tiene que escuchar', él se va a meter al estudio. Eso es bien difícil dejarlo", asegura nuestro protagonista.

"Es como cuando a las personas mayores tú las sacas de sus trabajos, se van a enfermar o no son los mismos. Yo sé que él va a decir que no se va a retirar", añade.

De momento se desconoce cuándo verá la luz el tema que estos dos referentes de la industria tienen preparado, pero lo que está claro es que no tardará en ser un éxito. Así como también lo será la session que Myke asegura tener preparada con Bizarrap pero que aún no han lanzado. De esto precisamente también ha hablado en su entrevista con Molusco.

Y tú, ¿tienes ganas de escuchar el nuevo junte que traen Yankee y Towers? ¿Crees que realmente el Rey del Reggaeton no se ha retirado?