Becky G reflexiona sobre el multiculturalismo poniendo como ejemplo su colaboración con J-Hope (BTS)

Si de algo puede presumir Becky G es de triunfar en las principales listas de éxitos con cada temazo que saca, tanto en inglés como en español (o directamente en spanglish). Comprender y abrazar sus raíces latinas le han ayudado mucho a crecer en el ámbito personal pero también en el profesional, ya que este idioma le ha permitido involucrarse más en las composiciones de sus canciones y crear desde un lugar mucho más real, sincero y cercano a sus sentimientos. Prueba de ello es su último proyecto, Esquemas, publicado hace unos meses.

En una reciente entrevista publicada por TeenVogue, la artista ha reflexionado precisamente sobre su figura como referente multicultural, tanto en la industria musical como en otros negocios, ya que al fin y al cabo es una mujer de ascendencia mexicana que ha crecido en Estados Unidos.

Uno de los ejemplos más representativos de su multiculturalismo es, entre otros éxitos, Chicken Noodle Soup en 2019, su colaboración junto a J-Hope, miembro de BTS. Y es que esta canción es trilingüe: aparecen versos en coreano, español e inglés.

Este 2022, ambos artistas interpretaron el tema por primera vez en Lolapalooza, festival donde el coreano debutó, a su vez, en solitario como cabeza de cartel. "Fuimos uno de los primeros en hacer [una canción en] coreano, español e inglés. Es realmente fantástico", dice Becky. "Estoy muy feliz de que todo sucediera de la manera que sucedió", a pesar de contar con la barrera idiomática de por medio. "Hasta el día de hoy, es una de esas relaciones de, 'Te veo, me ves, y aunque no necesariamente tengamos las conversaciones más profundas, nos entendemos'", expresa.

j-hope - Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)

Otra reina de incorporar tres lenguas a sus trabajos es Anitta, quien juega con el español, el ingles y el portugués en su último álbum Versions of Me. La brasileña no duda en manifestar que le encanta que su amiga "represente a todos las personas latinas que viven en Estados Unidos, porque sientes que perteneces a ambos lugares". La cantante de La Lotto (feat. Tini y Becky G), añade: "Hay tantas personas en la misma posición que quieren poder decir: 'Soy parte de estos dos mundos', y creo que ella lo hace a la perfección. La amo".

Existir en el medio como mujer latina

Durante este encuentro, Becky no solo ha recordado momentos clave de su infancia y de su carrera o sus orígenes como cantante, sino que también ha hablado alto y claro sobre la discriminación -el racismo- que existe en la sociedad en general y en el mundo de la música en particular. "La industria tiene una forma de ser que es como, 'Ya tenemos una [latina. No necesitamos otra]'", dice Becky. "Crecí viendo la película de Selena, y hay una escena en la que su padre dice: 'O eres demasiado mexicana para los estadounidenses o demasiado estadounidense para los mexicanos'. Es agotador. Tácitamente, se da a entender que no puedes existir en el medio", ha contado a la revista.

Becky G pertenece a la comunidad de inmigrantes de segunda y tercera generación y por eso se define a sí misma, según TeenVogue, como "poseedora del Pocha Power". "Es el término que usan para referirse a nosotros. De eso se trata: ¡pocha power!", exclama. [Así llaman los mexicanos de habla hispana nativa a la población latina de EEUU que no domina completamente el idioma español].

La intérprete de Fulanito ha estado luchando y trabajando por un futuro más inclusivo durante años. Tresluce, la línea de cosméticos que ha fundado, es uno de los últimos proyectos que muestran este esfuerzo. "Podemos romper los ciclos generacionales", afirma. "Al crecer, no tuve a nadie que me educara sobre cuál era la diferencia entre etnicidad y raza. Cuando asesinaron a George Floyd, cuando asesinaron a Breonna Taylor, también creo que es nuestro problema, pero algunos en nuestra comunidad no lo ven así. Esa fue una gran llamada de atención para mí", comenta.

Igualmente, habla de la importancia de empatizar y de educar sobre los privilegios (white-passing, ser tratada como una persona blanca aún siendo latina, debido al color de la piel) y la discriminación (colorismo y racismo anti-negro): "Cuando hablo de educar, hablo de hacerlo con amor. El mero hecho de volver a casa para mí es una experiencia muy diferente a la que podrían tener mis primos, que son más claros que yo, pero también es muy diferente a la de mis amigos, que son más oscuros que yo. Se trata de reconocer ese privilegio que puedes tener, o tratar de entender cómo podría sentirse esa discriminación. Necesitamos dedicar un poco de tiempo para informarnos, educarnos y hacer todas las preguntas estúpidas".