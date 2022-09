"A la gente que se ha sentido engañada, que os den por culo": 'La Resistencia' pone fin a la broma de Grison

El público ya lo venía intuyendo y finalmente La Resistencia lo ha admitido. Marcos Martínez, más conocido como Grison, no se ha sometido a ningún tratamiento estético, tal y como él mismo manifestó en el arranque de la temporada del programa de David Broncano en Movistar +, si no que su cambio físico era solo fruto de un gran trabajo del equipo de maquillaje con quienes se había compinchado para hacer una gran broma de apertura de temporada.

Y la verdad es que funcionó. El público del teatro y el que se encontraba en sus casas vio cómo Grison llegó al primer día de las grabaciones de La Resistencia en el teatro Príncipe Gran Vía de Madrid con una apariencia visiblemente cambiada. Parecía que se había sometido a algún tratamiento estético con ácido hialurónico y que el resultado no había sido muy bueno. El beatboxer y colaborador del programa lucía totalmente estirado, y tal y como bromearon sus propios compañeros, parecía un muñeco de cera.

En el estreno de la temporada no faltaron los vaciles hacia el músico y una parte del público y la prensa cayeron en la trampa. Sin embargo, el segundo día la gente empezó a sospechar de forma un poco más masiva cuando Grison apareció con media cara al natural —tal y como le había lucido hasta antes del verano— y la otra un poco descolgada. "No estoy bien tío. Me ha bajado este lado, y este me ha bajado más", sostuvo el propio colaborador en directo para continuar con la broma.

Grison no se encuentra bien. Se derrite. pic.twitter.com/atrvPlklVf — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) September 14, 2022

Pero como dicen que a la tercera va la vencida, en el último programa que ha emitido La Resistencia Grison admitió la verdad públicamente y aseguró que no se había hecho ningún retoque, que todo había sido parte de un complot entre el programa y un equipo de maquilladores excelente ideado para tomarle el pelo a su público y de paso, hacerles reír y entretenerles. "A la gente que se ha sentido engañada... Pues que os den por culo chavales", llegó a expresar ante las cámaras con su rostro ya totalmente libre de maquillaje.

Grison vs Pablo Sebastián

Como colofón a esta broma, La Resistencia quiso sumar temporalmente a Pablo Sebastián a su equipo. El que fuese popularmente conocido como 'el pianista de Parada' en la década de los noventa por encargarse de poner música al programa Cine de Barrio, se subió al escenario del Movistar + para hacerse pasar por la versión 3.0 de Grison, y después, ambos bromearon juntos sobre un posible parentesco que habría derivado en sus semejanzas físicas

Grison y Sebastián llegaron incluso a hacer beat box a dúo y a tocar y cantar juntos una canción con la que se despidieron del programa hasta su próxima entrega.