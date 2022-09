Nagore Robles y Raquel Lozano se enzarzan en una tensa discusión: “¡Por ahí no vayas!”

Nagore Robles, una colaboradora muy conocida de Mediaset, ha protagonizado un tenso enfrentamiento con Raquel Lozano, la ex gran hermana que estaba conociendo a Omar Sánchez, antes de que este entrase en Pesadilla en el Paraíso. Ambas han estado en el plató del programa, al que han acudido en calidad de invitadas, para comentar los vídeos de los concursantes, entre ellos estaba el del esperado beso entre el surfero y Marina Ruiz.

Todos han focalizado la atención en Raquel Lozano para saber qué opinaba al ver a Omar Sánchez tan a gusto con su compañera de reality. La extremeña no se ha sorprendido demasiado y ha asegurado que el canario tiene “todo preparado”, restando credibilidad a la química, que se supone que está surgiendo entre los dos concursantes. Es en momento cuando Nagore Robles le ha rebatido su postura y ha afirmado que ella cree en esta posible relación que está surgiendo, lo que ha acabado provocando un intercambio de reproches entre ambas.

Beso entre Omar Sánchez y Marina Ruiz en 'Pesadilla en El Paraíso'. / Mediaset

“Hay personas con las que desde el primer momento sientes algo muy fuerte”, ha explicado la colaboradora. Un comentario que ha desatado el enfado de la extremeña: “Lo suyo lo estás viendo y, sin embargo, lo mío no”. Nagore, sin pelos en la lengua, como ya nos tiene acostumbrados, ha continuado reprochándola su actitud. De hecho, se ha atrevido a hacer un pequeño repaso televisivo de Raquel, lo que ha terminado de prender las chispas de esta: “¡Por ahí no vayas! El 'show' ya está bien".

En ese cruce de palabras, la ex concursante de Gran Hermano ha querido dejar claro que ella va al plató de Telecinco a “trabajar” y no a que se metan con ella. Nagore ha seguido en sus trece y le ha explicado que no ha tenido intención ninguna de meterse con ella, sino que se ha limitado a expresar su opinión. “Si no te gusta, quédate en casa a coger otro cazo”, le ha comentado la vasca. “A mí déjame ya en paz”, ha contestado Lozano. Protagonizando así un tenso enfrentamiento en directo.

Unas discusiones que no sabemos si acabarán aquí porque desde que se estrenó el nuevo reality de Telecinco, Pesadilla en El Paraíso, ambas demostraron que están destinadas a no entenderse y a chocar con frecuencia, ya que en el primer programa también protagonizaron una pequeña disputa.

Esta es la cara de sorpresa de Raquel Lozano al ver el beso ente Omar y Marina. / Mediaset

Reacción de Raquel Lozano al beso de Marina Ruiz y Omar Sánchez

Pese a que la ex gran hermana ha sido muy clara sobre el posible montaje que el canario había preparado antes de su entrada al reality, su cara de sorpresa ha dejado claro que no se sentía cómoda con esta situación.

“Yo he tenido conversaciones con él y sé que antes de empezar el concurso ha preguntado por Marina. Quizás lo lleve todo un poco preparado. Quizás lo lleve un poco preparado... Puede ser que al llevar ahí mucho tiempo y sí el roce hace el cariño surja, pero lo dudo mucho”, ha manifestado sobre el surfero dando por zanjado el tema.