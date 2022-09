Omar Sánchez y Marina Ruiz pasan su primera noche juntos haciendo la cucharita

Omar Sánchez y Marina Ruiz fueron la primer carpeta del público de Pesadilla en el Paraíso, el recién estrenado reality de Telecinco, y todo apunta a la audiencia acertó y estos dos jóvenes concursantes acabarán siendo algo más que amigos, al menos dentro del programa.

La pareja ha dado un paso más en su relación y, gracias a una recompensa que se ha ganado Mariana al ser nombrada como capataz del grupo, han podido dormir juntos en una cama rústica pero cómoda y no han dudado ni por un segundo en demostrarse el cariño que ya se tienen. "¿Me vas a hacer la cucharita esta noche? Pero un rato, que me da calor", fueron las palabras que Marina Ruiz disparó hacia Omar Sánchez al poco de acostarse junto a él.

Omar al principio dudó y dejó claro que solo la abrazaría por la espalada si ella quería; pero rápidamente se acomodó y al escuchar que la ex de Mujeres y Hombres y Viceversa le decía "tienes que hacerle caso a tu capataz", se puso manos a la obra. "Me parece genial, así duermo genial", respondió Marina cuando ya se sentía bien arropada por su compañero.

Masajes, arrumacos y risas

Antes de tumbarse a dormir la pareja disfrutó de la privacidad que les daba la habitación y Marina le ofreció a Omar un masaje en la espalda mientras bromeaba amenazando con que ni se le ocurriese pensar que es lo haría en ninguna otra parte del cuerpo.

Pero tras este primer momento, los concursantes tuvieron tiempo de hacerse arrumacos, incluyendo varios abrazos y un "besito de buenas noches" que Omar le dio a Marina y que esta recibió, entre risas, pero con gusto. "No, no, no, no, no... Que no vayan a pensar cosas raras que a mi madre le da un patatús", llegó a decir Marina riéndose para dejar bien claro que aunque había cariño, allí no estaba pasando nada sexual.

Aunque anoche no hubo cobra cuando Omar le dio un beso de buenas noches a Marina en la mejilla, todo apunta a que este sí se llevó a casa una hace solo unos días. Pues, aunque parecía claro desde el principio que entre ambos había una conexión especial, a las pocas horas de entrar Marina y Omar se encontraron en un punto ciego (que no sordo) de la casa y se escuchó a la andaluza decir: "No, no, no... no te líes", unas palabras que el público interpretó como la primera cobra del reality y también la primera negativa de Marina hacia Omar.