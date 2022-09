Blake Lively y Ryan Reynolds serán padres por cuarta vez

Blake Lively y Ryan Reynolds, una de las parejas más consolidadas de la industria audiovisual estadounidense, serán padres por cuarta vez desde que comenzasen su relación tras conocerse en el rodaje de Linterna Verde en 2011. Así lo hemos podido saber gracias a la asistencia de la actriz, productora y directora a un evento de Forbes: la cumbre sobre el Poder de las Mujeres, que este año celebra su décimo aniversario.

Apareciendo en la alfombra roja en solitario, con la ausencia de su marido debido a una intervención quirúrgica donde en las últimas horas le han extraído unos pólipos benignos del colón que él mismo ha estado retransmitiendo a través de sus redes sociales, Blake Lively lucía un vestido dorado que marcaba su silueta dejando ver que la familia iba a ampliarse en los próximos meses.

Como comentamos, se trata del cuarto hijo de la pareja, después de haber recibido en los últimos años a tres niñas: James (sí, es una niña), Inez y Betty, de siete, cinco y dos años respectivamente. Nombres que, como curiosidad, son los utilizados por Taylor Swift en Folklore para abordar la historia de un triángulo adolescente que podemos ver desde tres puntos de vista en Cardigan, Betty y August.

blake lively esta embarazada, ya vi a taylor tejiendo otra mantita para su nuevo sobrino pic.twitter.com/uRnUWKpqaT — liz ♡' lily & lo (@saintscasteel) September 15, 2022

Es de sobra conocida la gran amistad de la pareja junto a la solista: Taylor Swift les nombraba en el recibimiento de su tercer Grammy a Mejor Álbum del año como la segunda y tercera persona a las que mostraba todo lo que hacía, hemos podido ver a Ryan Reynolds haciendo un cameo en el videoclip de You Need To Calm Down, y Blake Lively hacía su debut en la dirección poniéndose detrás de las cámaras del videoclip I Bet You Think About Me (Taylor's Version).

Estamos seguros de que el pequeño susto que se llevaba Ryan Reynolds tras una revisión rutinaria del colón y que le obligaba a operarse es menos susto con esta noticia que han decidido compartir con el resto del mundo. De hecho, el actor decidía tomarse un año sabático de la actuación para poder disfrutar de su paternidad y no perderse ningún momento importante en la infancia de sus hijas. Por su parte, Blake Lively está inmersa en la preparación de tres proyectos distintos que verán la luz próximamente: la comedia romántica The Making Of, el thriller de ciencia ficción Proxy, y la adaptación al cine de la novela de Liane Moriarty The Husband's Secret.