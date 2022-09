Taylor Swift revela las contraportadas de su nuevo disco y su secreto mejor guardado: "Es un reloj"

El pasado 29 de agosto Taylor Swift logró que el tiempo se parase por momentos tras el anuncio de la llegada de su décimo álbum de estudio durante su discurso en los MTV VMA tras recibir el galardón a Mejor vídeo del año por el cortometraje de All Too Well (Ten Minute Version): Midnights llegaría a nuestras manos el próximo 21 de octubre con trece canciones nuevas que recorren trece noches sin dormir en la vída de la artista.

Desde entonces, poca ha sido la información revelada por la cantante de cara al lanzamiento del disco, que está a la vuelta de la esquina: a principios del mes de septiembre puso a la venta tres ediciones especiales (tanto en CD como en vinilo), con tres portadas nuevas durante una semana para que sus fans pudiesen elegir la que más les gustase.

Sin embargo, no existía ni existe ninguna información en torno al track list del disco o al lanzamiento de ningún single promocional, dando la sensación de que la solista repetirá la estrategia comercial que ya siguió en Folklore y Evermore de lanzar todo el disco de golpe, con un lead single y un videoclip que se estrenaban la misma noche de cara a romper records en las escuchas de streaming dentro de sus primeras 24 horas.

Ahora, sin embargo, hemos podido conocer las contraportadas de todas las ediciones y uno de los secretos mejor guardados de la cantante de temas como Love Story, Blank Space o Willow. Taylor Swift revelaba esta información, además, a través de un vídeo de Tiktok que más adelante compartía en el resto de sus redes sociales, utilizando esta plataforma cada vez más en auge para seguir creando expectación pero también para explicar a sus fans que, al juntar las cuatro ediciones, el resultado de las contraportadas daba lugar a un reloj: "It's a clock!".

Desde esta mañana las ediciones especiales de Midnights vuelven a estar a la venta. Jade Green, Moonstone Blue, Mahogany y Blood Moon son los nombres elegidos por la cantante para cada una de las cuatro ediciones (incluyendo la estándar), y se mantendrán disponibles en su web hasta agotar existencias. ¿Qué más secretos nos quedan por descubrir de este nuevo proyecto? ¿Tendremos más noticias de la solista en los días próximos al lanzamiento? Solo el tiempo lo dirá.