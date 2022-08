El director de 'Luna Nueva' revela que Taylor Swift estuvo a punto de hacer un cameo en la película

A lo largo de más de 15 años de carrera, la trayectoria de Taylor Swift ha estado muy ligada al mundo del cine. Ya fuera a través de diferentes cameos, como actriz, o en la composición de canciones para la banda sonora de una película, la de Tennessee siempre ha demostrado su pasión por la pantalla grande. Al mismo tiempo, muchas de sus canciones ya forman parte multitud de películas y series de televisión.

Sin embargo, hay un dato en la vida de Taylor Swift unido al mundo del cine que se ha revelado en los últimos días. Y es que durante una entrevista a Chris Weitz, el director encargado de dirigir Luna Nueva, la segunda película de la saga Crepúsculo que conquistó a millones de personas en todo el mundo entre los años 2008 y 2012 ha revelado que la cantante de éxitos como Love Story, We Are Never Ever Getting Back Together o Blank Space estuvo a punto de realizar un cameo en la cinta.

El cineasta se encargaba de dar la noticia durante su participación dentro del podcast The Twilight Effect, cuando explicaba que la agente que compartían en aquella época le trasladó que Taylor Swift era una gran fan de la saga y que le gustaría participar en forma de cameo, algo que finalente no ocurriría tras el rechazo del propio cineasta, que daba unos motivos de peso para decir que no a esta petición.

Wait, are you telling me that my girls Kristen Stewart and Taylor Swift could’ve worked together in New Moon AND YOU DIDN’T CAST HER!!!??? pic.twitter.com/aJklAiTBZu — Greta (@procrastigreta) August 16, 2022

"Ella sería alguien en la cafetería o, ya sabes, en un restaurante... pero la parte más difícil para mí fue decir 'en el momento en el que Taylor Swift aparezca en la pantalla durante cinco minutos nadie va a ser capaz de procesar lo que está pasando'", explicaba Weitz, que para evitar las distracciones en la historia y velar por un avance en condiciones de los acontecimientos decidía dejar a la cantante fuera del reparto, en uno de los momentos en los que ella adquiría el reconocimiento a nivel internacional gracias al lanzamiento de su álbum Fearless, que cuenta con algunos de los grandes hits de toda su carrera.

"Yo también me hecho la culpa" bromeaba el cineasta "yo tampoco pude pasar tiempo con Taylor Swift". Sin duda un cameo que hubiera elevado (más aún) a toda la saga Crepúsculo como una de las más importantes del cine comercial de las últimas décadas, un regalo para los fans que finalmente no pudo ocurrir pero que, una vez revelada la anécota, ya forma parte de todo este universo cinematográfico que nos conquistó hace 10 años.