Charlie Puth estrena un nuevo adelanto de su próximo disco: ‘I Don't Think That I Like Her Anymore’

Charlie Puth lo tiene todo preparado para lanzar Charlie su tercer disco, el cual verá la luz el próximo 7 de octubre. Pero antes, nos está dejando algunas píldoras musicales con las que aumentar las expectativas. A Smells Like Me, Light switch o That's Hilarious se suma ahora I Don't Think That I Like Her Anymore.

Como no podía ser de otra manera, esta nueva canción ha sido producida por él mismo. El cantante se pasa los días añadiendo pistas de audio, cortando, editando y, en definitiva, componiendo nuevas melodías y versos con los que deleitar a sus fans. Y por supuesto, no duda en enseñar el proceso creativo a través de sus redes sociales.

Precisamente en TikTok es donde pudimos escuchar un primer teaser de este tema. Y es que el pasado 7 de diciembre, Puth subía un pequeño clip desde la mesa de producción, agregando elementos de percusión y valorando con qué potencia acabar la versión definitiva. Una percusión que, por cierto, viene ejecutada por Travis Barker, el mítico batería de Blink-182 que últimamente colabora en decenas de hits. Es más, seguro que se ha colado en más de una canción de tus artistas favoritos y aún no lo sabes.

Como curiosidad, cuando el pasado mes de julio el artista anunció la fecha de lanzamiento de este nuevo proyecto, en el tracklist esta canción tenía otro título: Her. Parece que aquel escueto nombre no le ha convencido y ha decidido dar más detalles sobre la historia que trata.

Charlie Puth - I Don't Think That I Like Her

Charlie habla aquí del esfuerzo que conlleva conocer a una persona que te gusta para ver si sois compatibles en el plano amoroso. "Consigo su nombre y su número. Descubro todas las cosas que tenemos en común, nunca las diferencias. Conozco a sus padres, a su hermano. Entonces empieza a quedarse a dormir en mi casa, como las relaciones de verdad". Y, de repente, cuando te estás ilusionando, la otra persona decide que no encajáis, que no es el momento de empezar algo serio y te deja con el corazón roto. "A partir de ahora soltero de por vida", recita en uno de sus versos.

Nuevo disco, nueva gira

Charlie ha aprovechado el altavoz de las redes sociales para anunciar, de una forma muy original y divertid, que este disco traerá consigo una gira. Aún sin fechas confirmadas, pero ha asegurado habrá conciertos.

El cantante escenifica una conversación telefónica con un miembro de su equipo, quien le pregunta por qué sus canciones de Spotify suenan de una forma extraña. Él, confuso ("No sé de qué me estás hablando"), procede a escucharlas.

"Sí, me voy de gira y puedes conseguir entradas para verme en directo", canta al ritmo de Light Switch, Left and Right y That's Hilarious. "Has hecho algo a las canciones. Suenan diferente. ¿Has cambiado algo?", le dicen desde el otro lado de la línea. "Para mí suena igual de bien que el día que la escribí [...] Te estás burlando de una de las canciones que relatan uno de los momentos más difíciles de mi vida", le replica Charlie. Sin duda, este chico sabe cómo promocionar sus novedades musicales.