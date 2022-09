De Operación Triunfo a la intepretación: ¿qué concursantes han trabajado como actores y actrices?

Cantan, bailan y... ¡actúan! La academia de Operación Triunfo tiene mucho que ver con la de Fama (la película de 1980, no el programa de Paula Vázquez). ¿La razón? Muchos de los alumnos y alumnas que han pasado por ella, además de prosperar en sus carreras como artistas musicales, han debutado en el maravilloso mundo de la interpretación.

Profesores como los Javis o Àngel Llàcer han ayudado a los triunfitos a introducirse en el mundo del teatro, el cine o de las series. Sus clases en la academia eran las favoritas de muchos concursantes, quienes sacaban lo mejor de ellos mismos y encontraban el amor por la interpretación.

Este mismo mes de septiembre se ha revelado que Amaia será una de las protagonistas de la nueva serie de los Javis: La mesías. La pamplonica debutará en el mundo de la interpretación gracias a sus profesores de OT. Pero no es la única triunfita que ha dado este paso. Repasamos otros concursantes del formato que se han atrevido con el mundo de la actuación.

Amaia Romero debuta en el mundo de la intepretación con La Mesías, la nueva serie de Movistar+ creada por los Javis. La intérprete de Pero no pasa nada se pone bajo las órdenes de sus ex profesores de la academia en este nuevo proyecto. La estrella musical se codeará con grandes nombres de la interpretación como Carmen Machi, Macarena García y Lola Dueñas.

Nos morimos de ganas de ver a Amaia en esta serie que girará en torno al vídeo viral de un grupo de música pop cristiana compuesto por varias hermanas. Sí, tiene vibes de Flos Mariae. ¿Será Amaia una de ellas?

Su compañera y amiga de edición, Aitana, también debutará en 2023 en el mundo de la interpretación. La estrella pop española lo hará por partida doble. Por un lado, Aitana protagonizará junto a Miguel Bernardeau la primera serie española de Disney+: La Última. Se trata de una ficción donde la cantante dará vida a una joven cuyo sueño es dedicarse a la música.

Por otra parte, Aitana también contará con una película en Netflix. La cantante dará vida a una joven música que no para de molestar a su vecino (Fernando Guallar) por el ruido (la historia no está inspirada en la vida de Ana Guerra). Se trata de una comedia romántica que de momento no tiene ni fecha ni título.

Eso sí, ambas producciones están rodadas ya. Vamos, que no tendremos que esperar mucho para poder ver el resultado.

De Operación Triunfo 2017 también salió otra actriz: Nerea Rodríguez. La catalana no ha dejado de dedicarse a la intepretación desde que salió de la famosa academia. Tras haber participado en musicales como La Llamada, Nerea da un paso más en su carrera intepretativa y protagonizará su primera película.

Hace tan solo unos días, la intérprete de Malibú anunció que estaba trabajado en su primera película indie, donde también cantará.

Nia es una artista 360, como diría Paquita Salas. La ganadora de Operación Triunfo 2020 hace todo bien. ¡Y no nos extraña! La canaria estuvo dando vida a Nala en el musical de El Rey León durante años antes de presentarse a Operación Triunfo.

Una vez fuera de la academia, hemos visto a Nia en la serie musical Érase una vez pero ya no, junto a Sebastián Yatra, Itziar Castro y Asier Etxeandía.

Edurne también ha demostrado ser una auténtica todoterreno. La cantante de Amores dormidos ya hacía cameos en Ana y los siete antes de saltar a la fama gracias a su edición de Operación Triunfo. De este modo, no nos extraña que haya hecho trabajos como actriz. Edurne fue durante años la famosa Sandy en el musical de Grease. ¡Pero la cosa no se quedó ahí!

Además de varios cameos, Edurne ha dado vida a Sara Barrios en Servir y Proteger durante más de 200 capítulos.

Gisela no solo está ligada al mundo de la intepretación por ser una de las voces más solicitadas del mundo disney. La concursante de la primera edición de OT ha dado voz a muchos de nuestros personajes favoritos como el de Elsa. Eso sí, en la parte cantada.

Pero a veces se atreve a dejar de lado el mundo del doblaje y decide plantarse delante de la cámara. De este modo, pudimos verla en la serie de Looser de Esty Quesada. La cantante daba vida a una versión de sí misma disparatada.

David Bustamante también le ha cogido el gustillo a interpretar. El cántabro ha protagonizado musicales como el de Ghost. Además, en televisión ha estado en Amar es para siempre, dando vida a David Benavente.

Otro ex triunfito que se ha atrevido con el mundo de la interpretación es Ricky Merino. Al igual que David Bustamante, el mallorquín estuvo en el musical de Ghost como protagonista. Antes de estar en OT, el cantante estuvo en varios musicales como Los Miserables, Grease o Rent. Vamos, que tiene tablas.

Nuria Fergó también ha tenido una buena trayectoria como actriz. La malagueña ha participado en varias telenovelas. La primera fue Arrayán en Canal Sur, donde estuvo en varios episodios; la segunda fue Amar en tiempos revueltos, donde participó durante dos años.