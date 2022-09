Sabemos que Taylor Swift es una artista de lo más versátil. Compone, produce, actúa y dirige sus propios videoclips. Es más, en más de una ocasión hemos podido ver cómo ha dado pequeños pasos en el mundo del cine. Entre sus recientes trabajos encontramos que ha dirigido su primer cortometraje, All Too Well: The Short Film, el cual ha presentado en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

El último titular relacionado con el mundo de la interpretación ha sido su aparición en Amsterdam, película dirigida por David O. Russell y protagonizada por Margot Robbie, John David Washington y Christian Bale. La noticia sobre la incorporación de la cantante al elenco saltó el pasado mes de abril, pero esta semana hemos podido ver las primeras imágenes del film gracias al tráiler oficial.

Sin embargo, este no es el primer rol que encarna Taylor Swift. Entre su filmografía encontramos títulos como Cats, Hannah Montana: la película, Valentine's Day, The Giver o Lorax, así como su propio documental Miss Americana e incluso la película musical de Jonas Brothers: The 3D Concert Experience. ¿Cuál es tu cameo favorito? Los repasamos...

Amsterdam (2022), dir. David O. Russell



Ámsterdam | Teaser Tráiler Oficial en español | HD

La artista interpreta el papel de la hija que ha perdido a su padre en el asesinato que se produce y en torno al cual gira la trama principal. El film ha publicado la cartelería y el tráiler esta misma semana, dándonos algunas pistas más sobre el personaje que encarna Swift. Se estrena el próximo 7 de octubre en EEUU y a España llegará a los cines el 4 de noviembre de este mismo año.

Cats (2019), dir. Tom Hooper



Taylor Swifts Singing "Macavity" in Cats | Cats The Movie | Screen Bites

Como buena fan de los gatos (cabe recordar que tiene tres compañeros felinos: Meredith, Olivia y Benjamin), la intérprete de Lover se enfundó en el personaje de Bombalurina y compartió escena en este musical con colegas de profesión como Jennifer Hudson o Jason Derulo. El film no obtuvo muy buenas valoraciones por parte de la crítica, aunque la actuación tanto de Idris Elba como de Taylor Swift fueron de las pocas que salvaron la papeleta.

The Giver (2014), dir. Phillip Noyce

The Giver Movie CLIP - This Is Rosemary

El fugaz cameo de Taylor Swift como Rosemary en esta película de ciencia ficción se presenta en forma de holograma. Quien reproduce su memoria es El Dador, interpretado por Jeff Bridges, personaje que conserva todos los recuerdos del mundo anterior, por si los sabios se encontraran ante un problema para el que no tienen experiencia. En la escena que hemos rescatado toca el piano junto al veterano actor.

The Lorax (2012), dir. Chris Renaud

Dr. Seuss' the Lorax (2012) - The Girl Next Door Scene

Lorax: en busca de la trúfula perdida es una película de animación basada en el libro infantil con el mismo nombre, escrito por Dr. Seuss. La estrella de la música pone aquí voz al personaje de Audrey, una joven fascinada por la naturaleza y que desea ver a los árboles. Fue nombrada en honor a Audrey Geisel, la esposa del escritor estadounidense.

Valentine's Day (2010), dir. Garry Marshall



Valentine's Day (2010) - How Did You Guys Meet? Scene

Historias de San Valentín es la comedia romántica en la que Taylor Swift comparte romance con Taylor Lautner, actor que también fue su pareja por aquel entonces. Su personaje se llama Felicia y nos recuerda a la joven del videoclip You Belong With Me. Esta interpretación le valió a la artista ganar el premio a Actriz Revelación en los Teen Choice Awards de 2010. ¿Te habías fijado que lleva su inseparable número de la suerte, el 13, pintado en la mano?

Hannah Montana: la película (2009), dir. Peter Chelsom



Taylor Swift - Crazier (Hannah Montana The Movie)

En esta ficción de Disney, Taylor se interpreta a sí misma. La joven cantante de country interpreta Crazier, tema creado expresamente para la película protagonizada por Miley Cyrus, para recaudar fondos en la fiesta de Crowley Corners.

Taylor Swift también ha participado de forma episódica en producciones de la pequeña pantalla. Entre ellas, las series CSI y New Girl. En la primera, se pone en la piel de Haley Jones, víctima de asesinato en el episodio titulado Turn, Turn, Turn (episodio 16, temporada 9). Y en la segunda, hace de Elaine en Elaine's big day, capítulo final, 25, de la segunda temporada).