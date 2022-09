13 ocasiones en las que Taylor Swift ha demostrado su obsesión con el número 13

La madrugada del pasado 29 de agosto, Taylor Swift revolucionó al mundo entero anunciando durante su discurso a Mejor Vídeo del Año en los MTV VMA que su nuevo disco, Midnights, llegaría el próximo 21 de octubre, con 13 nuevas canciones que abordarían 13 noches sin dormir a lo largo de su vida y carrera profesional.

Para los fans de la cantante es de sobra conocida su obsesión con el número 13, una cifra que para muchos supersticiosos va unida a la mala fortuna pero que para Taylor Swift siempre ha sido un indicativo de buena suerte. Desde su nacimiento.

La cantante de Love Story nacía en Reading un 13 de diciembre de 1989, y desde ese momento todo lo que ha estado relacionado con esta cifra ha sido síntoma de que algo bueno estaba pasando o estaba por pasar. Ella misma lo explicaba así durante una entrevista para la MTV en 2009: "Nací un día 13. Cumplí 13 años un viernes 13. Mi primer álbum fue disco de oro en 13 semanas. Mi primera canción en ser número 1 tiene una intro de 13 segundos. Cada vez que he ganado un premio me han sentado o en el asiento 13, o en la sección 13 o en la fila M, que es la decimotercera letra del abecedario. Básicamente, cada vez que un 13 aparece en mi vida, hay algo bueno".

13 años después de esta entrevista, han continuado ocurriendo muchas cosas en la vida y carrera de Taylor Swift. Una carrera en la que ha introducido intencionalmente el número 13 en canciones, anuncios importantes, videoclips y una gran variedad de eventos significativos que repasamos a continuación.

1- 13 años del incidente con Kanye West en los VMA de 2009

Muchos rumores apuntaban hacia el anuncio de una una re-grabación por parte de Taylor Swift durante la gala del pasado domingo. ¿Por qué? Trece años atrás, Kanye West interrumpía su discurso a Mejor Vídeo del Año para You Belong With Me y le quitaba el micrófono para reclamar que el premio se lo merecía Single Ladies de Beyoncé.

Kanye West interrumpe el discurso de Taylor Swift en los VMA de 2009 / Getty Images

Un incidente que la propia Taylor repasa en su documental para Netflix Miss Americana, que marcó un antes y un después en la carrera de la artista, que en su siguiente disco, Speak Now, dedicaría la canción Inocent al rapero. 13 años después, decidía anunciar su décimo álbum para el 21 de octubre, una fecha que, si se suma, también da 13 como resultado y, casualidad o no, coincide con el cumpleaños de Kim Kardashian, ex pareja de Kanye West.

2- El número 13 dibujado en su mano

life was good when taylor swift used to wrote the "13" on her hand and switfties copied her pic.twitter.com/rtsGnLL3Pl — speak now era (@SPKNOWERA) February 21, 2022

Durante las eras de Fearless y Speak Now, cada aparición pública de Taylor Swift sobre un escenario estaba acompañada por un dibujo del número 13 sobre su mano. Algo que la cantante dejaría de hacer tras el lanzamiento de Red.

3- Folklore y Evermore

En 2020, año en el que Taylor Swift cumplía 31 años (13 al revés), la cantante lanzó al mercado dos discos, Folklore y Evermore con una separación de meses. Las canciones de las versiones estándar de ambos discos (16 y 15) también suman 31.

4- Sus abuelos

En estos mismos discos, la canción Epiphany (dedicada a su abuelo) y la canción Marjorie (dedicada a su abuela) ocupan el decimo tercer puesto del track list de cada disco.

5- Cardigan

En Cardigan, el único single de Folklore, cuyo videoclip salió el mismo día que el resto del disco, también hay una referencia al número 13. En los primeros segundos, cuando Taylor Swift está tocando un viejo piano en lo que parece ser un ático, hay un momento en el que mira a un reloj que marca la una y cuarto. El reloj está, además, junto a la foto de su abuelo, que luchó como soldado en la Segunda Guerra Mundial, al que, como mencionamos, dedica su decimotercera canción del disco.

6- Anuncio y estreno de Fearless (Taylor Version)

En 2021, Taylor Swift anunciaba que Fearless (TV) sería su primera regrabación en ver la luz un 11 de febrero. Disco que llegaría a nuestras manos el 9 de abril. De nuevo, cifras que al sumarse tienen como resultado el número 13.

7- Our Song

La canción a la que se refiere Taylor Swift en las declaraciones de la introducción es Our Song. Canción de su disco debut con la que alcanzó el número 1 en la lista Billboard Country Chart, rompiéndo el récord de ser la persona más joven en conseguir esta hazaña. Como ella misma menciona, el tema tiene una intro de 13 segundos.

8- The Lucky One

Epiphany y Marjorie no son las únicas canciones que ocupan el número 13 del track list de un álbum con significado. En Red, su cuarto álbum de estudio, la canción número 13 es The Lucky One (el afortunado), donde juega con el doble sentido entre la historia de amor entre Joni Mitchell y Kim Wilde y su propio pensamiento sobre el número 13, su número de la fortuna. En esta canción, además, la palabra "lucky" se repite hasta en 13 ocasiones.

9- All Too Well (Ten-Minute Version)

Taylor Swift - All Too Well: The Short Film

All Too Well (Ten-Minute Version), la canción cuyo corto fue galardonado en esta edición de los VMAs hasta en tres ocasiones, y en cuyo discurso de agradecimiento Taylor Swift anunció la llegada de Midnights, tiene una duración de 10 minutos y 13 segundos.

10- You Need To Calm Down

Taylor Swift - You Need To Calm Down

Es habitual ver en los videoclips de Taylor Swift, como ya hemos podido comprobar, relojes que de alguna manera simbolicen el número 13. En You Need To Calm Down, segundo single de la era Lover, la cantante lo hace mucho más evidente cuando al mirar el reloj de su muñeca, donde después del número 12 aparece el número 13 y los números 1 y 2 han desaparecido.

11- Out Of The Woods

En Out Of The Woods, el último single de la era 1989, Taylor Swift cae al suelo un total de 13 veces durante su videoclip. Al mismo tiempo, las letras que conforman el título de la canción también suman 13.

12- Reputation

Taylor Swift - …Ready For It?

Dentro de la era Reputation no podía faltar tampoco el número 13, que aparece en la pared dentro del videoclip de Ready For It. Al mismo tiempo, la canción que ocupa este lugar en el disco es This Is Why We Can't Have Nice Things, dedicada de nuevo a su polémica con Kanye West, uno de los principales conflictos que inspiraron esta etapa. Finalmente, Georgeus, que tiene una intro de 13 segundos, alcanzó el puesto 13 en Billboard Hot 100.

13- @TaylorSwift13

Todos estos y muchos más motivos son los que hacen que los perfiles oficiales de la artista en redes sociales lleven el número 13 acompañando a su nombre y apellido. Toda una mente prodigiosa cuyas pistas, easter eggs y coincidencias hacen más anema la espera a su próximo disco, que estamos seguros de que volverá a batir records.