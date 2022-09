Lo nuevo de Lil Nas X es ‘Star Walkin'’

"You can call me X-ecutive" bromea Lil Nas X en el vídeo promocional en el que es nombrado nuevo presidente de League of Legends. Al LoL le hacía falta que Montero (Call me by your name) pusiera el toque picante a uno de los videojuegos más jugados de todos los tiempos. Pero es que además el músico ha creado el próximo himno de Worlds 2022: Star walkin'.

La canción se presentará el próximo 23 de septiembre, pocos días antes del comienzo de los Mundiales en Ciudad de México, el 29 de septiembre. El compositor e intérprete creará además un aspecto para uno de los campeones de LoL, K’Sante the Pride of Nazumah’ e interpretará Star walkin' en la Opening Ceremony de la final de los Mundiales, el próximo 5 de noviembre, en San Francisco.

"Sentí que era el momento para probar algo nuevo. He dejado mi marca en la cultura popular de muchas maneras y ahora voy a por el mundo de los videojuegos. Seré el mejor presidente de League of Legends de todos los tiempos. También voy a hacer el mejor Himno de Worlds y presentar los más grandes, más guays y más sexis Worlds de la historia" afirmó Lil Nas X.

"Lil Nas X es el nombre más electrizante en el panorama musical, así que cuando apareció en nuestra sede diciendo que quería ser Presidente de League y unirse a nosotros durante los Mundiales, dijimos, por supuesto, que sí. Nos hemos quedado super impresionados con su visión, pasión y estilo inconfundible. Estamos deseando verlo en escena este noviembre en San Francisco" explica Naz Aletaha, Global Head of League Esports en Riot Games.

La canción, por lo que se ha podido escuchar en el tráiler del anuncio, es una auténtica bestialidad de ritmo y de melodía y sólo tendremos que esperar una semana para poder disfrutarla.

Diseñada en colaboración con el artista, el aspecto de prestigio ‘Empyrean k’Sante’ se lanzará el próximo 3 de noviembre a nivel mundial y podrá desbloquearse desde el 14 de noviembre. Esta skin no estará disponible para compra directa sino que podrá obtenerse jugando a LoL o TFT durante los eventos de dentro del juego que pertenezcan a Worlds 2022. Los jugadores deberán obtener tokens (2,000 Worlds 2022 tokens) para desbloquearla permanentemente.

Worlds es el evento culmen de la escena competitiva de LOL, un torneo en que los 24 mejores equipos de 11 regiones de todo el mundo compiten por el título. Año tras año, Worlds rompe récords de audiencia, y así la final de 2021 logró un AMA (AMM en español, audiencia media por minuto) de 30 millones de espectadores, con picos de más de 73 millones simultáneos.