Cinco recetas saludables, sostenibles, sencillas y 100% vegetales para celebrar el Día Mundial del Aperitivo

¿Hay algo más genuinamente español que el aperitivo? Uno de esos momentos sagrados del día que disfrutamos como pocos. Hoy, Día Mundial del Aperitivo, en El Eco de Los40 hemos pedido a cinco figuras de la gastronomía y la nutrición que nos nos den su receta preferida de aperitivo. ¿El único requisito? Que sean sencillas, saludables, sostenibles y 100% vegetales, lo que las convierte en 100% sostenibles.

¿Te animas a hacerlas para sorprender a los tuyos?

1. Lucía Martínez (Dime qué comes): Pepino marinado con hummus de guisante y menta

Pepino marinado con hummus de guisante y menta. / Dime qué comes

Ingredientes

Un pepino grande y recto.

100g de guisantes.

Una cebolleta.

Un cucharadita de tahína.

Una cucharada de AOVE.

Vinagre blanco.

Pipas de girasol y semillas de sésamo y lino.

Menta, sal, pimienta y limón

Preparación

Preparamos las láminas de pepino para que se puedan enrollar. Para ello cortaremos tiras a lo largo con un pelador de patatas, las ponemos en un bol, las salpimentamos y las rociamos con vinagre blanco (de manzana, de arroz, balsámico blanco… el que más os guste). Lo dejamos bien empapado en la nevera un par de horas. Además de coger sabor, el pepino se ablandará y evitaremos que al enrollarlo se quiebre o tenga tendencia a desenrollarse y estropearnos el montaje.

Para hacer el hummus de guisantes salteamos en una sartén la cebolleta, añadimos los guisantes y esperamos a que estén tiernos. Por otro lado infusionamos hojas de menta en agua y reservamos las hojas. Lo vertemos todo en el recipiente de la batidora junto con la tahina, algunas hojas de menta y un chorrito del agua infusionada. Muy poca, que queremos que quede firme. Batimos y terminamos de condimentarlo con más menta si hace falta, el limón, sal y pimienta. Cuando esté bien de sabor, le damos la última pasada añadiendo el AOVE para que emulsione un poco. Antes de usarlo, el hummus debe estar bien frío.

Una vez listas las dos preparaciones montamos los rollitos. En primer lugar escurrimos y secamos bien con un paño limpio o un papel de cocina las tiras de pepino que teníamos marinando. Las extendemos sobre un makisu (esterilla de sushi), de manera que queden un poco montadas una sobre otra. Hacemos dos lineas de semillas, que darán el toque crujiente al bocado, y colocamos una tira de hummus en la parte inferior, que luego extendemos con una cuchara. Enrollamos, sin apretar mucho para que el hummus no se salga por los extremos, y ya tenemos el rollo hecho. Para cortarlo necesitaremos un cuchillo afilado, que corte al deslizar, sin apretar, para no romperlo. Entre corte y corte conviene limpiar la hoja para no ensuciar la cara visible de cada trozo. Antes de servirlo, ponemos unas pipas de girasol encima y unas semillas más, a modo decorativo.

2. Mikel Iturriaga (El Comidista): Alcachofas marinadas en aceite de oliva

Alcachofas marinadas en aceite de oliva. / El Comidista

Ingredientes

10 alcachofas.

2 ramitas de romero.

2 ramitas de menta.

3 dientes de ajo.

150 ml de aceite de oliva virgen extra.

Sal

Preparación

Quitamos con un cuchillo los extremos más duros de los tallos de las alcachofas, cortamos el resto y reservamos. Ponemos las alcachofas y sus tallos en un estuche de silicona o en un recipiente apto para el microondas, tapado y con un chorrito de agua. Cocinar a potencia máxima 8 minutos y dejar reposar tapado 2 minutos más. Si no se tiene microondas, cocer al vapor unos 15-20 minutos, hasta que las alcachofas se noten blandas al tacto.

Mientras las alcachofas se enfrían, preparamos la marinada juntando el aceite de oliva con el romero, la menta y los dientes de ajo. Se puede hacer en un recipiente y meterlo en el microondas un minuto, o en una cazuela pequeña y calentándolo al fuego lo justo para que coja un poco de temperatura.

Cuando las alcachofas se han enfriado y ya se puedan manipular, quitarles las hojas exteriores hasta que la base empiece a verse entre verde clara y amarilla. Sujetándolas por la punta, cortarles unos tres o cuatro centímetros de la misma.

Cortar las alcachofas en 2 o 4 trozos, dependiendo del tamaño, e ir poniéndolas en una fuente. Pelar los tallos desechando las pieles, y juntarlos con el resto de las alcachofas. Salar y mojar con el aceite con el ajo y las hierbas. Si falta, añadir un poco más aceite.

Mover ligeramente para que las alcachofas se impregnen bien, tapar y dejar en la nevera un mínimo de 24 horas (aguantan bien una semana). El aceite se suele solidificar, pero basta con templarlo un poco para que vuelva a estar líquido. Conviene escurrirlas bien y corregir de sal antes de tomarlas.

3. Aída Lídice (Begin Vegan Begun): Pakoras veganas con salsa de yogur

Pakoras veganas en salsa de yogur. / Begin Vegan Begun.

Ingredientes

1 patata.

2 zanahorias.

1 cebolla pequeña.

1/4 de calabacín.

3 cucharadas de harina de garbanzo.

100 ml de agua.

1 pizca de sal.

1 cucharadita de cúrcuma.

1 cucharadita de cilantro picado.

1/2 cucharadita de comino.

1/2 cucharadita de cayena picada.

1 cucharadita de garam masala

Preparación

Pelamos y rallamos la patata y las zanahorias. Cortamos también la cebolla en tiras muy finitas. Hacemos lo mismo con el calabacín (no hace falta pelarlo). Lo mezclamos todo y añadimos las especias y la sal. Mezclamos. Añadimos la harina de garbanzo y volvemos a mezclar. Añadimos el agua poco a poco mientras seguimos mezclando.

Ponemos aceite a calentar en la sartén y después vamos echando pequeñas bolitas del tamaño de una cucharada. ¡No tienen que quedar perfectas! Doramos por ambos lados y sacamos a un plato con papel de cocina para eliminar el exceso de aceite. Para hacer la salsa de yogur, podéis seguir esta otra receta.

4. Iosune Robles (Danza de Fogones): Bruschetta de tomate

Bruschetta de tomate. / Danza de fogones.

Ingredientes

3 tomates, cortados en dados.

1 cucharada de cebolla morada, muy picada.

1 diente de ajo, muy picado.

2 cucharadas de albahaca fresca, troceada.

1/4 cucharadita de sal.

1/8 cucharadita de pimienta negra molida.

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra.

1 baguette.

Preparación

Mezcla los tomates, la cebolla morada, el ajo, la albahaca, la sal, la pimienta y el aceite de oliva en un bol grande hasta que estén bien integrados. Puedes añadir más aceite si quieres. Reserva.

Corta el pan en rebanadas de 1-2 cm de grosor y tuéstalo hasta que las rebanadas se doren por ambos lados. Reparte la mezcla de tomate sobre las rebanadas de pan y sirve inmediatamente.

Lo ideal es preparar las bruschettas en el momento, pero si quieres puedes guardar la mezcla de tomate en un recipiente hermético en la nevera durante 1-2 días y tostar el pan justo antes de servir.

5. Marta Martínez (Mi Dieta Vegana): ‘Noquerones’ en vinagre

'Noquerones' en vinagre. / Mi Dieta Vegana.

Ingredientes

1 kilo de calabacines.

220 ml de vinagre de manzana o arroz (o vino).

110 ml de agua.

1 puñadito muy pequeño de alga wakame seca o una cucharadita de saborizante vegano estilo pescado.

1 par de dientes de ajo.

Perejil fresco al gusto.

Sal.

Preparación

Mezclamos el agua y el vinagre con el alga o el saborizante vegano estilo pescado. Cortamos las puntas del calabacín y lo pelamos para que solo nos queden tiras blancas, sin piel. Con el pelador o la mandolina conseguimos unas tiras largas y finas: cuanto más finas, mejor. Reserva los restos para una crema.

En un recipiente con tapa colocamos todas las tiras con la mezcla de agua, vinagre y alga o saborizante. Deja que repose en la nevera al menos 4 horas: cuanto más tiempo, más avinagrado estará el calabacín (yo lo dejo toda una noche).

Escurre el calabacín y guarda el líquido, ya sin el alga, para la siguiente tanda. Pruébalos y añade la sal. Colocamos los no boquerones en un recipiente con aceite de oliva y ajo crudo a cubos pequeños. Puedes añadirle perejil fresco picado y servir con pan, con ensaladilla rusa o con encurtidos.