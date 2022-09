Lea Michele se ríe de sí misma en su debut en TikTok

Hace 13 años Lea Michele alcanzaba la fama internacional interpretando el que es seguramente el papel de su vida: Rachel Berry en Glee, la serie musical de Ryan Murphy para Fox. Desde entonces, muchas han sido las diferentes opiniones y controversias a las que se ha enfrentado como personaje público.

Actriz de musicales desde muy pequeña y con un papel protagonista en la pequeña pantalla, Lea Michele consiguió el cariño y el odio del público a partes iguales porque la concepción general en torno a su figura era que era igual que su personaje: caprichosa, vanidosa, ególatra, hija única.

Unos adjetivos que se vieron reforzados por algunos de sus compañeros de reparto. Tal y como comenta Juan Sanguino para El País, las memorias de Naya Rivera (Santana en la misma serie), la actriz no veía con buenos ojos el mayor protagonismo que le iban dando a su compañera a medida que su personaje tenía más presencia delante de las cámaras con el trascurso de las temporadas: "Según mi personaje iba dejando de ser secundario e iba adquiriendo más tramas y tiempo en pantalla, nuestra amistad se desvanecía" explicaba Rivera en Sorry Not Sorry.

Unas declaraciones que, unidas a los comentarios de dos cómicos que aseguraban en tono jocoso que Lea Michele no sabía ni leer ni escribir (aportando pruebas en entregas de premios y otras apariciones públicas en las que se dedicaba a repetir las frases de sus compañeros) y que traía los diálogos aprendidos desde casa gracias a que su madre se los recitaba, terminaron por convertirla en un meme de características internacionales del que ella misma se ha reído en ocasiones, pero que en otras le ha sobrepasado.

Su debut en TikTok

Cantante, compositora, gurú del mindfulness, actriz, y en las últimas semanas protagonista del musical de Brodway Funny Girl (uno de sus mayores sueños), la actriz aprovechaba precisamente el meme del analfabetismo para hacer su debut en TikTok. Como ya hiciese nuestra nacional Laura Escanes con su famoso audio, está claro que el mejor consejo que ha podido recibir es: "si no puedes con el enemigo, únete a él".

De esta manera, se dejaba ver llamando a su compañero y amigo Jonathan Groff, tal y como ella explica, para pedirle que le leyese los comentarios de su primer vídeo, que publicaba escasas horas antes haciendo un dúo cómico con un fan que se imaginaba cómo sería su interpretación de Don't Rain On My Parade dentro del musical, al que volverá la semana que viene tras haber contraído el COVID en los últimos días.

El vídeo, que ya cuenta con 9 millones de reproducciones en la plataforma, no es más que un ejemplo de que, a veces, lo único que necesitamos es saber reírnos de nosotros mismos. Lea Michele es pasado, presente y futuro de la industria del entretenimiento, y demuestra cada día por qué ocupa el puesto que ya le pertenece como icono de la cultura popular de los últimos 15 años.