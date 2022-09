Alexia Rivas revoluciona el debate de ‘Pesadilla en El Paraíso’ con su opinión sobre Gloria Camila

Alexia Rivas se ha convertido en una de las colaboradoras estrella de Pesadilla en El Paraíso, con perdón de Borja Estrada. La sinceridad con la que aborda cada tema ha conquistado a un público que, esta semana, ha aplaudido sus palabras sobre Gloria Camila Ortega.

Parece que la periodista no se ha quedado muy conforme con la expulsión de Pipi Estrada habiendo otros concursantes como la hija de Ortega Cano dentro.

“Espero que no se vayan yendo los que más divertido hacen el programa porque, desde luego, a mí me parece que están todos detrás de Gloria Camila como si fuera eso una procesión, todos haciéndole la pelota. No lo comprendo para nada, me parece aburridísimo. Y este tipo de personajes, este tipo de concursantes me parecen los divertidos y ver a Gloria ahí, parece que la van a beatificar. Ha entrado en un concurso a lavarse la imagen”, aseguraba ganándose el aplauso del público.

“Es que no lo entiendo, a Gloria la conocemos todos, ¿por qué siempre que entra a un reality parece Sor Gloria? y tampoco es así. Yo creo que debería sacar su verdadera cara y que sea ella misma. La conoce toda España”, continuaba.

Y cuando Carlos Sobera le ha preguntado cómo cree ella que es Gloria Camila, no se ha cortado: “No me parece una persona empática. Se ha portada mal con algunos miembros de su familia. Me parece que es una persona que, cada vez que entra en un reality, da una cara que no es la real, porque no es santita ni tan buena como lo es en la calle”.

Confesiones

Y no ha sido el único momentazo de Alexia que, en el último debate, ha confesado que se lio en una ocasión con el defensor de Omar Sánchez, el ex de Anabel Pantoja que protagoniza la primera carpeta del programa con su relación con Marina Ruiz.

Recordemos que Alexia y Omar participaron en la edición de 2021 de Supervivientes y allí hicieron muy buenas migas. Tanto que, Anabel, ha mostrado sus celos en más de una ocasión. Esa amistad le llevó a conocer el entorno del surfista y de ahí que no nos extrañe la confesión que ha hecho.

“Cuando salí de Supervivientes, no perdió el tiempo. Es que soy muy clara. A mí me preguntas una cosa y te la suelto”, aseguraba sobre lo que tuvo con Eleazar. Eso sí, ha dejado claro que “no, no nos acostamos”.

Una historia que seguro que va a dar mucho que hablar.