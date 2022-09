Pipi Estrada desvela algo de Marco Ferri y Alyson Eckman, en ‘Pesadilla en El Paraíso’, que enfada al público

Pipi Estrada se ha convertido en el primer expulsado de Pesadilla en El Paraíso y este domingo aparecía en plató para hablar con Carlos Sobera y contar su versión de la historia.

Sus continuos enfrentamientos con Gloria Camila Ortega le han pasado factura y ha hecho que sus compañeros en el programa le mantuvieran aislado. No hubo más que ver la despedida tan fría que se produjo en la granja para darse cuenta de que no ha logrado encajar entre ellos. Él se ha defendido de los que aseguran que ha ido a saco para crear bronca.

"Los que me conocen saben que yo soy así. Yo no he ido a saco. No se puede ir a un concurso a poner la mano y salir de puntillas, eso es una estafa a la audiencia", aseguraba.

Ha hablado largo y tendido, pero hay una cosa que ha sorprendido mucho a la audiencia y, en esta ocasión, no ha sido su alabanza a su hijo Borja Estrada.

Ni siquiera ha sido el hecho de que haya desmontado la carpeta de Omar Sánchez y Marina Ruiz que ha puesto en cuarentena. No, lo que ha sorprendido ha sido su comentario sobre Marco Ferri y Alyson Eckmann.

Una complicidad no vista

Su reencuentro era uno de los más esperados porque ya habían demostrado la química que hay entre ellos durante su participación en Gran Hermano Vip. En aquella ocasión, lo suyo no pudo ser porque el italiano tenía pareja.

Ahora, aquel flirteo ha sido la excusa para volver a reunirles. Hasta el momento no hemos visto grandes imágenes de esta pareja en Pesadilla en El Paraíso, pero Pipi ha asegurado que tienen mucha complicidad y que se pasan las noches hablando.

Eso ha revolucionado a la audiencia que parece cansada de la carpeta de Omar y Marina y quieren ver qué es lo que está sucediendo con Malyson. Así que, se han lanzado a las redes para pedir que cambien las tornas.

Veremos si esta queja generalizada hace que la organización nos muestre lo que está pasando en esta pareja.