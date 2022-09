Vanesa Martín comparte sus ‘Placeres y pecados’ con su mood más retro

Esta semana Vanesa Martín lanza Quién lo diría, un single que nos sirve de adelanto de su próximo disco. Llega nueva era para la malagueña. “A veces la vida se mide en ausencias, pero este #QuiénLoDiría viene a querer diferente, como aquellas veces, a fuego lento…”, escribía sobre el tema.

"Cuenta atrás… viene disco nuevo, sonidos nuevos, nuevas experiencias, mundos nuevos, productores nuevos… y lo primero , claro: SINGLE nuevo… A veces, cuando no esperas nada, cuando te abrazas a ti misma y quieres quedarte en tu búnker de hielo y silencio, y no te interesa nada especialmente o nadie, viene la vida cargada de vida a llenarte de motivos y argumentos… está en ti abrir los ojos o hacerte nadie. Pero siempre siempre la vida te sorprende y ante la adversidad cuando quieres resurgir, te agarra fuerte la mano y te pone delante de un campo de girasoles… o te tumba el barco pero vuelve a asomar la vela y ves la proa y al fondo tierra firme… “¿Quién lo diría? El 23 de septiembre embarcamos… ojalá vengan conmigo a dar una nueva vuelta a nuestro mundo⛵️“, contaba sobre esta nueva canción que estamos a punto de conocer y que viene con brújula incorporada.

Será un adelanto de Placeres y pecados, el álbum que estamos esperando con ganas y del que acaba de presentarnos su portada con ese aire retro que nos devuelve a épocas pasados. Un aire setentero que habrá que comprobar si se refleja en sus nuevas canciones.

“Dime tus placeres y tus pecados? Tus pecados que se convierten en placeres, tus placeres pecaminosos, la gloria de vivir…”, escribía junto a la imagen que pronto llenará las tiendas de discos.

“En breve os anunciaremos la preventa de mi nuevo álbum!! De momento aquí os presento la portada!! No sabéis las ganas que tengo de compartirlo ya con vosotr@s y de tocarlo en directo!!!”, añadía. Y claro, las reacciones no se hacían esperar.

Pastora Soler: Que chulada!!!! Me encantaaaaaaa todo!!!!!!!!! 🔥❤️

Rozalén: Me ENCANTA la portada 🙌🔥

Rayden: Portadon

Borja Voces: Qué ganas!!! 😍😍😍

Antonio Carmona: Aguaaaaaa🔥🔥🔥

La malagueña se ha quedado por el sur al elegir a Pedro Chico, de Conil de la Frontera, para este diseño. Y para su fotografía ha confiado en Félix Valiente que ha creado esta imagen tan nostálgica, pero a la vez moderna, de la cantante.

Disfrutando la gira

Y mientras llega, ella sigue de conciertos. “Estamos haciendo una gira increíble, todos, somos muchos, cada uno con sus cadaunás… equilibrándonos, respirándonos, teniéndonos paciencia. Nos queremos y nos admiramos y si me voy a los míos de tarima, en el escenario somos manada, manada en busca de agua, por la sabana, manada en busca de refugio una noche de estrellas, manada despidiendo nuestras muertes (emocionales) y manada en el sentimiento primario del que se reconoce disfrutón o como yo, disfrutona”, compartía hace unos días.

“En el amor es en el único terreno que no somos manada, nos separamos sutilmente, nos alejamos, damos el espacio, entendemos, no juzgamos y así nos sentimos partícipes y empujamos cuando algo es bello de sobra para mantener o descubrir. Mire para donde mire, cómplices. Haga lo que haga, cómplices. Improvise. Nos llueva o nos vuele el viento las ideas. Estamos. Siempre que se pueda ganamos”, continuaba.

Y no quería dejar de plasmar su agradecimiento a los que noche tras noche, cantan con ella y disfrutan sus canciones. “No sois conscientes de lo que nos nutrís cuando venís a un concierto o encontramos una mirada de emoción. No se me olvidan mis pilares, lo que soy y lo que quiero ser, porque nunca me alejé de lo que de verdad importa. Echo de menos más de lo que digo. Quiero más de lo que expreso. Siento más de lo que muestro. Sueño más de lo que reconozco. Deseo más de lo que sé”, añadía.



“Y todo esto con una emulsión de música en ebullición, en constante movimiento, en vigencias demoradas y entre extrañas formas de sutilezas y vida”, terminaba. Y esto no ha hecho más que empezar.