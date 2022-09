Karol G estrena un fragmento de su nueva canción: “Feliz dia del amor y la amistad ❤️‍🩹 PORNO”

Hace apenas unas semanas que Karol G presentó al mundo Gatúbela, su más reciente estreno musical, y ya casi tenemos aquí su próxima canción. O al menos eso es lo que parece si echamos un vistazo a las redes sociales de la cantante donde ha posteado un fragmento de un tema completamente inédito junto a este texto: "Feliz dia del amor y la amistad ❤️‍🩹 PORNO"

"No funcionamos. Lo dimos todo, pero no se nos dio. Por eso nos vamos, pero antes de irnos vamos a hacerlo por última vez, bebe. En el amor, no, pero en la cama nos entendemos" se escucha cantar a Karol G en el fragmento de la canción que ha estrenado a través de sus redes sociales.

En el vídeo se puede ver a Karol G gesticulando y reaccionando al contenido de la letra junto a la frase "No borraré tu contacto y estoy al tanto por si volvemos". Las teorías desde que se presentó este avance de la nueva canción de Karol G son muy dispares: desde los que piensan que se trata del mismo destinatario que el mensaje que incluía Provenza hasta los que piensan que la canción podría llevar el erótico título de Porno.

La Bichota se lanzó a la carretera hace unas semanas para presentar su nueva gira, Strip Love Tour, que incluye conciertos en Estados Unidos y Canadá. Pero parece que antes de poner en marcha su tour o en los ratos que su agenda de shows le permite está dando forma a las canciones de un nuevo proyecto musical.

Ya son varias las ocasiones en las que Karol G ha dejado caer que está preparando un nuevo álbum de estudio y que podría llegar mucho antes de lo que nos pensamos. En marzo de 2021 lanzó su tercer disco de estudio KG0516 y ya en 2022 ha presentado varias canciones no incluidas en ese elepé: Provenza y Gatúbela además de esta nueva canción que de momento no tiene fecha de estreno.

La colombiana se ha convertido en una de las artistas de referencia de la escena musical latina y sus canciones copan las listas de éxitos de medio mundo. Premiada en infinidad de ocasiones y con millones de reproducciones en las principales plataformas de reproducción, todo apunta que 2023 volverá a ser otro año bajo el reinado de Karol G.