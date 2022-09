Pocas veces habíamos visto a Jorge Javier Vázquez tan emocionado como leyendo la primera página de su libro

Cuando uno ve a Jorge Javier Vázquez en televisión piensa que es un afortunado que ha tenido suerte en la vida. Un trabajo que muchos quisieran, éxito, dinero y mucha gente a su alrededor. Le vemos reír, recurrir al sentido del humor y manejarse como el rey del cortijo que es sin aparentemente ningún problema.

Pero no siempre todo es lo que parece. Y estos últimos tiempos no han sido fáciles para el presentador que este lunes volvía a la televisión para confesar que “no sabía que se podía vivir con tanto dolor”.

Ha reconocido, en Sálvame, que se ha sentido muerto a nivel emocional y que la vía de escape que ha encontrado para salir del pozo ha sido escribir un libro. Se llama Antes del olvido y le muestra en su versión más vulnerable. “Si lo escribía tenía que ser con todas las consecuencias, sin paños calientes”, aseguraba.

El próximo 9 de noviembre podremos leerlo, pero como adelanto, Jorge Javier ha querido leer en su programa la primera página que ha emocionado a muchos.

Emoción

“Este es el primer libro que no he dado a leer a mi familia antes de que se publique. Soy poco dado a compartir mis malos momentos con ella y quería sentirme libre para explicar por qué este año ha sido uno de los más convulsos de mi vida. Hay en este libro dolor, rabia, impotencia, pero también humor, y risas, y situaciones que al recordarlas me han provocado carcajadas. En fin, la vida”, comenzaba leyendo.

“Mi familia no tiene que preocuparse demasiado porque el libro acaba bien. Sigo vivo, aunque podría no haberlo estado. Vivo y con ganas de seguir viviendo, que no siempre han estado ahí”, avanzaba para evitar crisis.

Y tiene claro a quién puede agradecerle haber escrito estas páginas: “Este libro empezó a escribirse el día que falleció Mila, al menos, mentalmente. Creo que fue la única herramienta que me sirvió para enfrentarme a su ausencia. Ordenar en mi memoria todos los momentos posibles que había vivido con ella para que el olvido no tuviera la posibilidad de hacer acto de presencia. Su marcha fue el detonante de otras situaciones que me empujaron a transitar estados que me sumieron en la más profunda de las tristezas. Conocí la desgana, la desesperanza, el hastío, el cansancio, pero también muchos otros sentimientos que me han ayudado a seguir disfrutando el camino. La presencia de Mila sobrevuela todo el libro. Es más, yo creo que el libro es, sobre todo, una carta de amor a Mila y a nuestra especial manera de entender la vida. Mi particular homenaje a mi compañera del alma con la que sigo relacionándome de la misma manera que si no se hubiese ido aquel 23 de junio”.

“Antes del olvido es una necesidad, la de un Jorge Javier que necesita desnudarse y acurrucarse en los brazos de su madre porque es uno de los lugares del mundo en los que se siente más seguro. Pero Antes del olvido es también una sensación, la de sentirme invencible, porque he llegado a la conclusión de que mi padre y Mila, que se han conocido y se han hecho muy amigos, me las han hecho pasar putas este año para que me deje de tonterías y empiece a disfrutar, de una vez por todas, del maravilloso espectáculo que es la vida. Gracias a los dos. A lo largo de este tiempo he tomado muchas notas y espero que alguna de ellas le sirva a quien lea este libro”, terminaba leyendo para justo después abrazarse completamente emocionado a su compañera, Adela González.

Anuncio

También ha compartido la noticia de este lanzamiento en su Instagram. “¡Por fin ya puedo contároslo! Y sí, sois los primeros en ver la cubierta de mi próximo libro, aunque para mí, Antes del olvido es mucho más que un libro”, comenzaba escribiendo junto a una foto de la portada en la que podemos verle con uno de sus galgos.

“No es nuevo que he pasado un año horrible, pero escribiéndolo me he desnudado el alma y vais a descubrir cosas que sí son nuevas. Buenas, malas y regulares”, admitía.

“He pensado mucho sobre si debía publicarlo o no, ahora espero que os guste”, germinaba. Y claro, no faltaban los comentarios.

Segundo libro

Este libro llegará diez años después de La vida iba en serio, su primer libro, que se convirtió en un bestseller con casi 300.000 ejemplares vendidos. “En esta obra, salpicada de humor y compasión, Jorge Javier Vázquez, uno de los personajes más famosos de este país, se deshace de todas las caretas y abre su corazón para mostrar cómo es realmente fuera de la televisión”, aseguran desde Planeta, su editorial.

“El ictus que sufrió, cómo ha lidiado con el fracaso cuando ha llegado, sus adicciones, la ruptura con su pareja, sus sesiones con la psicóloga, sus problemas con Hacienda y, sobre todo, el fallecimiento de su amiga Mila Ximénez, son algunos temas de los que el autor habla con una autenticidad y honestidad conmovedora que muy pocos han escuchado hasta ahora”, nos adelantan.