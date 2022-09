‘Despechá’ de Rosalía ya tiene nueva letra y nuevas voces gracias a los colaboradores de ‘Sálvame’

Nueva temporada para Sálvame ahora que el dueño de El Cortijo ha regresado de sus vacaciones. Y lo ha hecho a lo grande. Belén Esteban ha ido a recibirle a pie de pista porque llegaba en una avioneta. Y es que después de tantos años hay que celebrar que su programa sigue en pantalla.

Sálvame no ha pasado su mejor año porque las audiencias no le han acompañado. Se han hecho muchos cambios y la situación no ha sido fácil. La lesión de Belén tampoco ha ayudado a que las cosas estuvieran más calmadas.

Y Jorge Javier Vázquez ha sido el primero en hablar de lo mal que lo ha pasado. “Ha sido uno de los más duros de mi vida por diferentes motivos y también porque hemos atravesado una pandemia y el efecto a algunos nos ha venido mucho después, fue con el tiempo cuando me di cuenta lo que estaba suponiendo en mi vida", explicaba.

La muerte de Mila Ximénez fue un varapalo para él y un punto de inflexión. En los últimos tiempos estaba derrotado. “A los 52 años me sentía viejo, viejo de: 'Esto se ha acabado ya, no tiene ningún sentido, tenemos que aguantar por si... ¿Ya que te puede deparar la vida? ¿Para qué te vas a enamorar si ya eres muy mayor?", reflexionaba.

Pero parece que este mes que se ha tomado de vacaciones le ha sentado muy bien. También le ha servido de terapia escribir un libro que acaba de presentar y del que ha leído la primera página completamente emocionado.

El nuevo Despechá

Y para animarle un poco, el programa ha querido hacerle un regalo. Ha puesto de acuerdo a todos los colaboradores para grabar una nueva versión de Despechá de Rosalía. La melodía es la misma, pero la letra es completamente nueva. César Toral ha adaptado la melodía a una letra que tiene más que ver con el programa.

Alejandro Abad, un habitual en los eventos musicales del programa, se ha encargado de grabar esta versión en la que volvemos a comprobar que muchos de ellos no están dotados para cantar, pero sí, para esforzarse e intentar dar lo mejor de sí mismos.

Belén Esteban, Carmen Borrego, Lydia Lozano, Kiko Matamoros, Rafa Mora, Laura Fa, Terelu Campos, Carlos Lozano, Gemma López, Adela González, José Antonio Avilés, José Antonio Canales, Kiko Jiménez y Miguel Frigenti han grabado, incluso, un videoclip que es para empezar a reír y no parar.

Si Rosalía ha podido verlo, seguro que está encantada con este homenaje que han hecho a la que para muchos es la canción de este verano.