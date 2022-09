Duro golpe para la familia de la actriz turca Hande Erçel (‘Love is in the air’)

Duros momentos para Hande Erçel, la actriz turca que multiplicó su popularidad gracias a Love is in the air. Aylin Mavi, su sobrina de dos años y medio, ha sido diagnosticada de cáncer hace unas semanas.

La familia quería mantener la noticia en la más estricta intimidad, pero no ha sido posible porque varios medios del país habían empezado a especular sobre el tema. Eso es lo que ha llevado a la madre de la pequeña, Gamze Erçel, a compartir un comunicado.

"Estamos bien y estamos tratando de estar bien. Hace dos semanas iniciamos un proceso de tratamiento para nuestra hija Mavi. Superamos nuestro shock y estamos haciendo todo lo posible para aceptarlo", compartía en sus stories.

En privado

"En principio, no teníamos intención de hacer tal declaración. Nuestra intención era mantener el proceso lo más confidencial posible e incluso decirles a nuestros familiares más ancianos que estábamos teniendo un pequeño problema de salud", admitía sobre su intención inicial.

Pero dada la popularidad de las dos hermanas, mantener la enfermedad de la pequeña en privado, no ha sido posible. En los últimos días lo único que había compartido eran compromisos publicitarios. "No estuve muy activa, excepto para compartir el contenido que se filmó y tenemos un acuerdo", explicaba.

Y no ha dejado pasar la oportunidad de criticar a los medios que han estado especulando con la salud de su hija. "A pesar de que muy poca gente lo sabía, este tema de alguna manera se convirtió en material de revista para algunas personas. Hasta el momento, casi todos ellos han eliminado la noticia a petición nuestra. También me gustaría agradecer a las otras páginas de revistas que nunca compartieron la noticia y mostraron sensibilidad porque, como dije al principio, saldríamos de esta de la manera más tranquila y volveríamos a la tranquilidad otra vez. Desafortunadamente, no ha sido así... Gracias por su apoyo y comprensión", añadía.

La pequeña ya ha comenzado el tratamiento y su tía no se ha pronunciado, pero la última publicación que ha compartido es junto a ella, el pasado 30 de agosto.

Recordemos que la madre de las dos hermanas falleció en 2019, a sus 48 años de edad, víctima también de un cáncer. Así que, la familia ya sabe lo que supone hacer frente a esta enfermedad. Les deseamos mucho ánimo y fuerza para estos días tan complicados para ellos.